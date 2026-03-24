Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
24 de março de 2026 às 23:00

O guião trumpista da direita portuguesa

Esta direita radical participa no processo eleitoral, embora tente sempre diminuir o eleitorado que não lhe é favorável, como acontece com a tentativa de Trump de dificultar o acesso às urnas das zonas onde, por exemplo, há maiorias negras que lhe são hostis.

Embora as peças deste guião já tenham muitos anos, em bom rigor são genéticas naquilo que consideramos a direita radical, elas tem tido uma espécie de cânone estruturado que vem desse património e acrescenta-lhe elementos novos. Este guião deixou de ser apenas da direita radical - faço uma distinção com a extrema-direita, - para impregnar toda a direita. O seu objectivo é a engenharia social e cultural, e a moldagem política da democracia, introduzindo elementos autoritários e a erosão dos procedimentos democráticos e do primado da lei.

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