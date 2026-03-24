Irão: Central nuclear de Bushehr atingida por ataque mas sem danos nem vítimas

Após o anúncio do Irão, a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), por seu lado, voltou a apelar à "máxima contenção" para evitar riscos na segurança nuclear.

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A Organização Iraniana de Energia Atómica declarou esta terça-feira à noite que a central nuclear de Bushehr (sul) tinha sido atingida por um ataque, que não causou danos, acusando os Estados Unidos e Israel de serem os responsáveis.



Imagem de satélite da Central Nuclear de Bushehr PLANET LABS PBC/AP

"Enquanto o inimigo americano e israelita continua as suas hostilidades (...), um projétil atingiu o interior da central de Bushehr", relatou a organização, especificando que não tinham sido registados até ao momento "danos materiais ou técnicos, nem qualquer perda humana".

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), por seu lado, voltou a apelar à "máxima contenção" após o anúncio do Irão de que a central nuclear de Bushehr tinha sido atingida por um ataque, sem danificar a própria instalação. A AIEA declarou que o Irão a tinha informado de que outro projétil tinha atingido esta terça-feira as instalações da central nuclear de Bushehr na terça-feira.

"O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, reitera o seu apelo à máxima contenção para evitar qualquer risco na segurança nuclear em tempos de conflito", afirmou a agência das Nações Unidas numa mensagem publicada no X. A central de Bushehr é operada pela estatal russa Rosatom.

A Amnistia Internacional também alertou esta terça-feira que bombardear centrais elétricas no Irão, como tem ameaçado o Presidente norte-americano, Donald Trump, teria "consequências devastadoras" para milhões de civis, que configurariam, à luz do Direito Internacional, crimes de guerra.

Por essa razão, a organização não-governamental (ONG) de defesa dos direitos humanos sustentou que Trump "deve retirar as ameaças profundamente irresponsáveis de atos que causariam danos catastróficos a milhões de civis". E especifica que tais danos incidiriam sobre "os direitos humanos à vida, à água, à alimentação, aos cuidados de saúde e a um nível de vida digno".

Donald Trump emitiu a 21 de março um ultimato de 48 horas à República Islâmica para reabrir o Estreito de Ormuz, avisando que os Estados Unidos "destruiriam" as centrais elétricas iranianas, "começando pela maior delas", caso as autoridades iranianas não cumprissem.

Teerão respondeu que retaliaria, visando as "centrais elétricas do regime ocupante (Estados Unidos) e as centrais elétricas dos países da região que fornecem eletricidade às bases norte-americanas, bem como as infraestruturas económicas, industriais e energéticas nas quais os norte-americanos detêm participações", caso Trump levasse a cabo a sua ameaça.

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