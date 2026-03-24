Segundo parece, segundo se noticia nos jornais que estão atentos, não apenas à grande História dos bombardeamentos e das deslocações nos pequenos mapas das grandes superfícies, mas também à pequena história das seducices mais ou menos manhosas, segundo parece, então, os datings digitais (os olá virtuais à distância mínima de segurança sem necessário uso de contraceptivo ou de outras metodologias arcaicas) estão tão em modo acelerado que os senhores e senhoritas entram em burnout emocional, pois a variedade é tanta, de possíveis amorosos encontros, que o dedo vai em rolamento down non-stop ou por vezes hesitante, outras vezes pondo esse dedo decisivo para o lado, escolhendo-se alguém sempre com a sensação insensata de que algo/isto é: uma belíssimo produto com humano nome - mesmo ali ao baixar da esquina eletrónica - está à sua espera e é no mínimo um príncipe encantador e não encantado.

“Burnout emocional dos datings digitais”, ou seja: uma chatice