Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

70 computadores, 3 carros e muito mais. As últimas compras de Marcelo em Belém

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 23:00

Nos três meses finais do seu mandato, o ex-Presidente da República encheu a despensa do palácio com computadores, sofás, passadeiras, armários e assinaturas de jornais, segundo os contratos publicados no portal Base.

O ajuste direto por €74.999,40 (60 cêntimos abaixo do limite que obrigaria a um concurso público), para 70 computadores, foi atribuído a uma empresa de Rebordosa (Paredes), a PRN Informática. A decisão foi tomada dia 2, a escassos sete dias do fim do mandato. Este e outros exemplo da última lista de compras de Marcelo Rebelo de Sousa. 

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Sofás Marcelo Armários Marcenaria Coimbra Palácio Nacional Belém Rebordosa Museu da Presidência da República
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

70 computadores, 3 carros e muito mais. As últimas compras de Marcelo em Belém