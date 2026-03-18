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18 de março de 2026 às 15:21

Rússia condena ataques ao Irão que eliminaram dois altos responsáveis

Nas mesmas declarações, Peskov afirmou que Moscovo não considera o envolvimento dos aliados europeus em possíveis negociações na guerra com a Ucrânia como "necessário ou conveniente".

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