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18 de março de 2026 às 14:24

Sean Penn recebe Óscar na Ucrânia feito a partir de vagão de comboio danificado em ataque russo

Sean Penn não esteve na cerimónia nos Óscares no último domingo, onde lhe foi atribuído o galardão relativo ao Melhor Ator Secundário, porque preferiu estar na Ucrânia. E na Ucrânia foi-lhe atribuído um óscar simbólico, feito a partir do vagão de um comboio que foi alvo de um ataque russo. O ator ficou comovido com o gesto.

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