Rússia contraria tribunal europeu e recusa regularizar uniões homossexuais

A Rússia rejeitou hoje regularizar as uniões entre pessoas do mesmo sexo naquele país, em resposta a uma deliberação do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) que recomenda a Moscovo a definição de um enquadramento legal para estes relacionamentos.



Protesto LGBT na Rússia Reuters

"Não há necessidade de procurar qualquer forma alternativa de registo" para as uniões entre pessoas do mesmo sexo, afirmou o porta-voz da Presidência russa (Kremlin), Dmitri Peskov, salientando ainda que o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, não tinha reagido à deliberação da instância europeia, que também exigiu que Moscovo respeite os direitos das pessoas da comunidade LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero, Intersexo e outros).

Na terça-feira, a instância europeia com sede em Estrasburgo (França) considerou que a Rússia violou o artigo 8.º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, relativo ao direito ao respeito pela vida privada e familiar, ao ter negado a possibilidade de casamento a três casais homossexuais russos.

Os casais em questão recorreram ao TEDH, que, na deliberação de terça-feira, pediu às autoridades russas que procurassem alternativas legais para garantir os direitos destas pessoas.

Em 2013, o país introduziu uma lei contra a "propaganda" homossexual, segundo a designação de Moscovo, junto de menores de idade.

A lei serviu de pretexto para proibir as marchas do orgulho gay e a exibição de bandeiras arco-íris, símbolo associado à comunidade LGBTI+.

Desde 2020, a Constituição russa também especifica que o casamento é uma união entre um homem e uma mulher, proibindo dessa forma o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Segundo argumentou o porta-voz do Kremlin, a definição de matrimónio "está formulada de um modo absolutamente inequívoco na Constituição", e essa formulação, acrescentou o representante, impede a Rússia de cumprir o veredicto do TEDH.

Além disso, de acordo com a Constituição russa, o país não é obrigado a acatar as deliberações de tribunais internacionais que contradizem as normas nacionais, o que marca, frisou Dmitri Peskov, a prevalência do texto constitucional sobre o Direito Internacional.

O porta-voz do Kremlin concluiu que, sobre a questão dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, Vladimir Putin orienta-se com base "na posição da maioria dos russos", que apoiou as emendas constitucionais, incluindo a definição de matrimónio, num referendo realizado em 01 de julho de 2020.

Após a deliberação do TEDH, a Amnistia Internacional exigiu que a Rússia reconhecesse os direitos e a legalidade das uniões entre pessoas do mesmo sexo, condenando ainda o país por promover a homofobia.

Na Rússia, a violência contra homossexuais é frequente e é alimentada pelas alas conservadoras e religiosas.

Durante a campanha para o referendo constitucional de 2020, Putin declarou que os casamentos entre pessoas do mesmo sexo nunca seriam legalizados na Rússia enquanto ele assumisse a liderança do país, algo que poderá acontecer até 2036, medida que também foi aprovada na consulta pública do verão passado.