Inundações na Alemanha causam quase cem mortos e mais de mil desaparecidos

No total, morreram 108 pessoas na Europa devido ao mau tempo esta semana e prevê-se que as chuvas fortes continuem nos próximos dias.

O número de mortes registadas na sequência do mau tempo na Alemanha tem vindo a aumentar e, segundo os dados mais recentes avançados pela agência AFP, registam-se já 93 vítimas mortais. Há ainda mais de 1300 pessoas desaparecidas.

A subida do nível da água dos rios e a chuva intensa tem provocado diversas inundações e cheias. Em várias regiões, verificaram-se estragos sem precedentes, incluindo desabamento de edifícios. Mais de 200 mil casas ficaram sem eletricidade e algumas localidades ficaram isoladas, sendo apenas possível chegar de helicóptero. Já foram entretanto mobilizaods militares para prestar apoio à população, inlcuindo a quem ficou desalojado.

A Alemanha é o país onde a tempestade chegou com mais força, mas também se registam estragos na Bélgica, Suíça e Países Baixos. No total, morreram 108 pessoas na Europa devido ao mau tempo esta semana e prevê-se que as chuvas fortes continuem nos próximos dias.

