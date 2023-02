Xi Jinping tem um 'lobo' vestido de fato na diplomacia

Foi ministro, embaixador e é atualmente o chefe da política externa do Partido Comunista Chinês. Se Xi Jinping tem de estar representada em qualquer parte do mundo, Wang Yi é o homem para a tarefa. Nem oito meses tinham passado em 2022, já tinha visitado mais de 30 países. Sejam pequenas ilhas do Pacífico até países da Ásia central, passando até por África, está sempre apresentável, aprumado num fato escuro, pronto para levar avante as ambições do chefe de estado chinês. Fê-lo durante a pandemia da Covid-19, repete-o agora após a invasão russa à Ucrânia. Mas desengane-se se está a pensar num diplomata de retórica cooperativa e de empatia — é à bruta.