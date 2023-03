Finlândia reforça fronteira com a Rússia com cercas de 3 metros e arame farpado

A Finlândia iniciou a construção de uma cerca que terá mais de 200 quilómetros para aumentar a segurança na sua fronteira com a Rússia.







A Finlândia ocupa a maior parte da fronteira entre a União Europeia e a Rússia, num total de 1.340 quilómetros. Atualmente, a fronteira está protegida apenas com cercas de madeira mas a guarda fronteiriça avançou que as cercas serão agora substituídas por outras com 3 metros de altura e arame farpado no topo.O projeto piloto da cerca que separará a Finlândia e a Rússia foi iniciado na terça-feira e a sua instalação deverá decorrer ainda durante o mês de março. Trata-se de três quilómetros na região de Imatra que vão contar com câmaras de visão noturna, luzes e altifalantes. Esta instalação deverá estar concluída até ao final de junho.Esta construção ocorre como resposta ao aumento de entrada de russos no país, maioritariamente por querem fugir do recrutamento para a guerra na Ucrânia.Esta quarta-feira, o parlamento finlandês aprovou, com larga maioria, um projeto de lei que tem como objetivo acelerar a candidatura do país para a NATO.Desde julho de 2022 que estava aprovada a construção de cercas mais fortes na fronteira, uma vez que as atuais apenas pretendem evitar que o gado cruze a fronteira.Desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, que a Finlândia tem procurado fortalecer a sua fronteira com o invasor.Foi também depois do início da guerra que a Finlândia e a Suécia decidiram que pretendiam aderir à NATO o mais depressa possível. Atualmente apenas a Turquia e a Hungria não aprovaram a candidatura à aliança militar.