Israel-Hamas. Libertados 13 israelitas e 12 tailandeses

Já foram libertados 12 reféns tailandeses e 13 reféns israelitas pelo Hamas. Os tailandeses já estão dentro de Israel rumo ao hospital; já os israelitas entraram no Egito há momentos.





Os 13 israelitas vão encontrar as suas famílias 49 dias depois de terem sido feitos reféns.A primeira-ministra tailandesa, Srettha Thavisin, anunciou que doze reféns de nacionalidade tailandesa foram libertados. Nas suas redes sociais afirmou: "Foi confirmado pelo departamento de segurança e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros que 12 reféns tailandeses já foram libertados". Entre os reféns tailandeses, só há homens.Srettha Thavisin referiu ainda que os funcionários da embaixada vão encontrar-se com os reféns "dentro de uma hora" e só ai vai ser possível fornecer mais detalhes.Começou esta manhã os quatro dias de tréguas acordadas entre Israel e o Hamas. Durante as tréguas é esperado que o Hamas liberte pelo menos 50 reféns e em troca de 150 prisioneiros palestinianos que estão presos em Israel, as autoridades israelitas autorizaram também a entrada de 200 camiões de ajuda humanitária em Gaza.É esperado que Israel liberte hoje os primeiros 39 prisioneiros. Segundo as informações dadas esta manhã os palestinianos foram transferidos para a prisão de Ofer, na Cisjordânia ocupada, onde aguardaram pela libertação dos reféns para que possam ser também libertados.