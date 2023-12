'Não há nenhum lugar em Israel que seja seguro.' Famílias de reféns luso-israelitas pedem ajuda a Portugal

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

As famílias de Tsachi Idan, Idan Shtivi e Eli Sharaby, três portugueses que continuam reféns do Hamas estão em Portugal para “pedir ao governo português que tome responsabilidade pelos seus cidadãos”.

O luso-israelita Eli Sharaby, a sua mulher, Nira Sharaby, e as três filhas do casal dormiam na noite de 7 de outubro num kibutz perto da Faixa de Gaza quando os militantes do Hamas entraram em sua casa. Foram apanhados completamente de surpresa, relata a própria Nira Sharaby, em Portugal devido a uma conferência de imprensa com os familiares de reféns luso-israelitas sob jugo do Hamas. "Os terroristas destruíram os telemóveis e arrastaram-nos para fora de casa, ouvimos imensos tiros e vimos dois deles a amarrarem as mãos de Eli e a levarem-no para um carro".