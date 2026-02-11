Sábado – Pense por si

António Silva Ribeiro
António Silva Ribeiro Almirante, ex-CEMGFA
11 de fevereiro de 2026 às 23:00

As Forças Armadas nas Emergências Civis

A grande lição a retirar para os fogos rurais e para as intempéries é a capacidade de conduzir operações complexas, sob pressão mediática e emocional, com foco em resultados.

A crise pandémica da Covid-19 (março de 2020 a outubro de 2022) foi um dos maiores desafios contemporâneos, pela sua magnitude e pela urgência de respostas em múltiplos domínios. Seis anos após a sua eclosão em Portugal, importa sublinhar que as Forças Armadas (FA), embora vocacionadas para operações militares, revelaram capacidade de adaptação, inovação e resiliência. Reorganizaram estruturas, adquiriram competências específicas e cooperaram estreitamente com diversas entidades públicas e privadas. Esse esforço transformador foi fundamental para mitigar os impactos da pandemia, mas permanece, em larga medida, pouco conhecido fora da instituição militar.

Tópicos medo Casa nova Casa Casa do Impacto Estado-Maior General das Forças Armadas Hospital das Forças Armadas Serviço Nacional de Saúde Portugal
As Forças Armadas nas Emergências Civis