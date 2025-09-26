Elon Musk mencionado em novos documentos sobre Epstein

Bilionário terá sido convidado para visitar a ilha do agressor sexual em dezembro de 2014. Musk garante que recusou o pedido.

Os democratas voltaram a divulgar novos documentos relacionados com o agressor sexual Jeffrey Epstein, e neles consta o nome de Elon Musk. Segundo a BBC, estes ficheiros, que incluem mensagens, cópias de registos de voos e a agenda de Epstein, mostram que o bilionário terá sido convidado para a ilha de Epstein, em dezembro de 2014. "Lembrete: Elon Musk na ilha a 6 de dezembro (isso ainda vai acontecer?)", lê-se num dos registos datados de 6 de dezembro de 2014.



Ao mesmo tempo, foi divulgada uma lista de passageiros de um voo que seguia de Nova Jérsia para Flórida, a 12 de maio de 2000. No voo estava o príncipe André e a ex-namorada de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Elon Musk já havia confirmado que Epstein o convidou para visitar a ilha, mas recusou o pedido. Enquanto isso, o príncipe André negou qualquer irregularidade.

Estes novos documentos revelam, no entanto, outros nomes, como o co-fundador da PayPal, Peter Thiel, e Steve Bannon, ex-conselheiro de Donald Trump.

Os registos mostram que Peter Thiel teria um almoço marcado com Epstein, em novembro de 2017, e que Steve Bannon tinha planeado tomar o pequeno-almoço com o agressor sexual, a 17 de fevereiro de 2019.

Epstein foi acusado de tráfico sexual de menores e condenado a três anos de prisão por ter solicitado a prostituição de uma menor. No entanto, a 10 de agosto de 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual, foi encontrado morto na sua cela, em Nova Iorque.

Seis anos depois, este caso ainda está nas bocas do mundo, visto que o agressor sexual tinha ligações com pessoas de poder e famosos, nomeadamente com presidentes e membros da realeza.