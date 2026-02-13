Tenha mais sucesso no 1º Encontro!

Existem muitas oportunidades para conhecer o parceiro da sua vida e criar um primeiro encontro inesquecível. No entanto, as distrações do dia a dia podem torná-lo «cego» a essas oportunidades.

Uma das coisas que impedem muitas vezes o primeiro encontro de ser extraordinário é o medo da avaliação que a pessoa possa fazer sobre si e se está a corresponder às expectativas. Tem medo de não ser aceite, da desilusão, e não age por receio desta mesma avaliação, quando na maior parte das vezes não é o que na realidade está a acontecer.

Todos queremos ser aceites e que gostem de nós e temos tendência a confortarmo-nos com menos do que na verdade merecemos, criando desculpas para ter uma sensação de controlo, e não arriscando e nem avançando.

Outra questão é não querer ter a responsabilidade dos possíveis resultados de um primeiro encontro, deixar ao acaso a avaliação e a interação, o que não pode acontecer. Na verdade, tem de se perguntar o que quer e não pode esperar que as condições ideais existam, que tudo seja perfeito ou que apareça o parceiro de sonho que o vai escolher. Má notícia, isso provavelmente não vai acontecer!

Quando decidir assumir o controlo e não deixar ao acaso o seu destino amoroso, é necessário usar a linguagem corporal como sua aliada, para otimizar a sua imagem e para conseguir ter a consciência dos sinais positivos ou menos positivos. Controlando estas duas fases, pode criar a melhor estratégia para um primeiro encontro de sucesso.

O primeiro encontro acontece primeiro no subconsciente.

Se trabalhar em si e se se concentrar, pode transformar um simples primeiro encontro num fantástico superencontro e deixar uma marca positiva.

Pode influenciar de forma positiva a perceção que a outra pessoa tem sobre si durante o primeiro encontro e ainda saber o que ela poderá estar a pensar sobre si, sem ela o verbalizar. Não lhe digo que faça tudo de forma lógica, mas pode incrementar o seu charme com algumas destas dicas, que fazem com que consiga mostrar o melhor de si e ter um primeiro encontro perfeito.

Nos primeiros quatro segundos é mais importante a aparência do que a competência. Para impressionar no primeiro encontro, terá de «trabalhar» e melhorar primeiro estas duas características não verbais: humor e autoestima.

Primeiro, vamos trabalhar a característica «humor»!

Se apresenta dois ou mais destes comportamentos, é uma má notícia, revela mau humor!

• Não sorrir ou rir

• Ser rabugento

• Fazer críticas excessivas

• Estar sempre a reclamar com tudo

• Sempre tenso

• Ter sobrancelhas franzidas

• Semicerrar os olhos

• Gritar

• Ser irritado

• Ser pessimista

A boa notícia: para apresentar um bom humor evite estes mesmos sinais. Fácil!

Em segundo, a característica autoestima: é o julgamento ou apreciação que cada um faz de si mesmo, é a capacidade de gostar de si.

Agora, vamos trabalhar a característica «autoestima»!

Se apresenta dois ou mais destes comportamentos, é uma notícia pior, revela uma baixa autoestima!

• Postura retraída

• Olhar cabisbaixo

• Falta de contacto visual

• Envergonhado

• Retraído

• Dizer «Como sou burro! Estúpido! Parvo! Tive muita sorte!»

• Demasiado sensível a críticas, reagindo de uma forma nervosa e/ou agressiva

• Desleixo com a sua aparência

• Querer agradar demasiado aos outros

• Excesso de maquilhagem ou acessórios

Notícia melhor: para demonstrar um boa autoestima, evite estes mesmos sinais. Mais fácil ainda!

Agora só boas notícias: pode otimizar estas duas características de uma forma simples, mas não simplista. Em relação ao humor, basta sorrir e rir mais, não critique, fale mais baixo, socialize, fale num tom igual e use até o mesmo calão ou gíria, vire o tronco para a pessoa com quem está a interagir, sorria mais das piadas ou comentários, relaxe as sobrancelhas e a testa. Para otimizar a autoestima, faça um bom contacto visual, postura erguida e ombros direitos, controle as emoções negativas (não grite ou culpe), queixo na horizontal e olhe para a frente, faça mais posturas abertas (não cruze os braços, não coloque as mãos nos bolsos), coloque perfume suave, fale mais com as mãos (mas não em excesso), tenha uma aparência cuidada (cabelo, unhas, roupa, sapatos...).

«Será que gosta de falar consigo?» «Estará confortável?» «Está disponível para ser seduzido/a?» Saber ler e identificar os sinais de interesse, desinteresse, conforto ou alerta dar-lhe-á o poder de saber se será bom dar o primeiro passo para a conquista do amor da sua vida.