"Casa comigo". E-mails trocados entre ex-duquesa de York e Epstein revelam intimidade entre ambos

Sarah Ferguson disse que Epstein foi o "irmão" que sempre desejou ter. Mensagens acabaram por arrastar também as filhas da ex-duquesa para o centro da polémica.

Depois do Departamento de Justiça dos Estados Unidos ter divulgado novas fotografias sobre o caso Epstein, que comprometem a imagem de André, o ex-duque de York, que foi fotografado em cima de uma rapariga deitada no chão, eis que desta vez os alvos foram a mulher e as suas filhas.



Sarah Ferguson acena para a multidão enquanto participa da Missa de Páscoa Foto AP/Kirsty Wigglesworth, Pool, Arquivo

Sarah Ferguson já havia enfrentado controvérsias pela sua ligação Jeffrey Epstein e agora novos e-mails divulgados vêm confirmar a profundidade da sua amizade com o criminoso sexual. Numa troca de e-mails, datados de 2009, a ex-duquesa de York dizia que Epstein é "o "irmão que sempre desejei ter". "Em apenas uma semana parece que a energia aumentou. Nunca me senti tão tocada pela gentileza de um amigo como pelo seu elogio à frente das minhas filhas. Obrigada, Jeffrey, por seres o irmão que sempre desejei ter."

No ano seguinte, um outro e-mail enviado de "Sarah" para Epstein também transbordava afeto. "És uma lenda. Realmente não tenho palavras para descrever o meu amor e gratidão pela tua generosidade e bondade", escreveu. "Estou ao teu dispor. Casa-te comigo."

Vida amorosa da filha mencionada em e-mails

Mas não só os ex-duques de York tinham ligações ao criminoso sexual: também as suas duas filhas acabaram por ser arrastadas. Tanto a princesa Beatrice como a princesa Eugenie foram mencionadas em várias trocas de e-mails.

Uma mensagem de Epstein enviada a 21 de março de 2010 para um endereço oculto dizia simplesmente: "ny?" A resposta dizia: "Ainda não sei. Só estou à espera que a Eugenie volte de um fim de semana de sexo".

Já num outro e-mail, enviado meses depois, Epstein disse a Ferguson que estaria em Londres na semana de 1 de julho de 2010 e perguntou se havia hipótese das suas filhas - então com 21 e 20 anos - "dizerem olá". A ex-duquesa respondeu dois dias depois ao afirmar que Beatrice estava em Londres com o pai e que "Eugie [Eugenie] está a viajar com um namorado".

Outras mensagens revelavam que Ferguson, as suas filhas e Epstein haviam participado num almoço, mais tarde.



A princesa Eugenie, à direita, e sua irmã, a princesa Beatrice Foto AP/Alastair Grant

"Preciso urgentemente de 20 mil libras"

Em 2009, após o fracasso de um empreendimento comercial, a ex-duquesa escreveu a Epstein para lhe pedir dinheiro: "Preciso urgentemente de 20 mil libras para o aluguer de hoje. O senhorio ameaçou ir aos jornais se eu não pagar. Alguma ideia genial?", questionava.

David Stern, advogado e ex-comissário da NBA, enviou a Epstein um texto de um artigo da ABC News datado de 2 de outubro de 2009 e intitulado de "Duquesa da Dívida? Encerramento dos Negócios de Sarah Ferguson". O artigo questionava se as finanças da então duquesa estavam ou não "em risco".

Sarah parabeniza Epstein pela chegada de um "menino"

Os arquivos mostram ainda várias mensagens enviadas em setembro de 2011 para Epstein, a partir de um e-mail oculto. As mensagens foram enviadas três anos depois da condenação de Epstein por crimes sexuais. Num dos e-mails assinados por "Sarah", a ex-duquesa parabenizava o magnata pela chegada de um "menino".

"Não sei se ainda usa o BBM [BlackBerry Messenger], mas soube pelo duque que teve um menino", dizia o primeiro e-mail. "Mesmo que não tenha mantido contacto, continuo aqui com amor, amizade e parabéns pelo seu bebé."

Uma outra mensagem era enviada oito minutos depois. "Desapareceste", dizia o e-mail. "Eu nem sabia que ias ter um bebé. Ficou tão claro para mim que só eras meu amigo para chegar a André...e isso magoou-me profundamente mais do que imaginas."

Nunca ficou comprovado que Epstein teve filhos, mas se as revelações forem verdadeiras o rapaz será agora um adolescente.



Ex-duquesa de York revela intimidade com Epstein em emails, gerando polémica Foto AP/Reed Saxon

"A Fergie agora pode dizer: 'Eu não sou um pedófilo'"

Os e-mails recentemente divulgados também sugerem que Epstein queria que Ferguson o ajudasse a limpar seu nome. Na altura, o criminoso sexual foi acusado de ter abusado de dezenas de adolescentes entre 1999 e 2007. No entanto, para evitar acusações federais, fez um acordo e declarou-se culpado de crimes praticados em 2008, que envolvem menores. Teve de cumprir apenas 13 meses de prisão.

"Acho que a Fergie agora pode dizer: 'Eu não sou um pedófilo'", disse Epstein em 2011 numa troca de e-mails para outras três pessoas, entre as quais se acredita que estaria o seu assessor de imprensa. "Ela foi enganada e levada a acreditar em histórias falsas."

Em resposta, o assessor de imprensa, Mike Sitrick, disse que havia uma estratégia: "fazer com que os jornais parem de chamá-lo de pedófilo e divulguem a verdade" e uma das táticas era "fazer com que Fergie se retratasse".

No mês seguinte, "Sarah" enviou um e-mail para Epstein a dizer que "não o chamava" nem "o chamaria" de "P", e que havia agido dessa forma para "proteger a minha própria imagem".

As ligações de Epstein à alta sociedade britânica

Os e-mails mais recentes revelavam mais uma vez o acesso de Jeffrey Epstein ao núcleo da alta sociedade britânica, que pelos vistos era facilitado por Sarah Ferguson. A 8 de fevereiro de 2010, Amanda Thirsk, secretária particular do então príncipe André, enviou uma mensagem a Epstein em nome da então duquesa a convidá-lo para a sua festa de 50 anos, que aconteceria no Palácio de St. James, em Londres. No mesmo e-mail Epstein era informado de que precisaria de apresentar o seu passaporte ao chegar ao Palácio.

Já num outro e-mail de Epstein, o criminoso sexual afirmava que "Fergie disse que poderia organizar [uma sessão de] chá no Palácio de Buckingham ou no Castelo de Windsor".