Novas fotos do caso Epstein mostram Trump rodeado de mulheres e preservativos com o seu rosto

Democratas divulgaram 19 fotografias. Além da notável presença de Trump, imagens mostram também ligações de Woody Allen e Bill Clinton a Epstein.

A saga continua e parece que está para durar. O presidente dos Estados Unidos Donald Trump, o ex-presidente Bill Clinton, o bilionário Bill Gates, o ex-estrategista da Casa Branca Steve Bannon, e o cineasta e ator Woody Allen, estão entre as figuras que surgem nas imagens partilhadas pelos herdeiros de Jeffrey Epstein.



Divulgadas fotos de Trump com várias mulheres House Oversight Committee via AP

As imagens foram tornadas públicas esta sexta-feira e foram divulgadas pelos democratas do Comité de Supervisão da Câmara. Surgem, assim, pouco tempo antes da divulgação dos arquivos completos de Epstein, por parte do Departamento de Justiça, e que deve acontecer até ao final da próxima semana.

Nenhuma das 19 imagens, que não contêm data, mostra algo ilícito ou revela quaisquer ligações que já não fossem anteriormente conhecidas. No entanto, as fotos fornecem detalhes sobre o estilo de vida de Epstein - o criminoso sexual. Entre elas surgem, por exemplo, brinquedos sexuais.



Divulgadas imagens de brinquedos sexuais. House Oversight Committee via AP

Entre as imagens divulgadas, há uma que mostra Donald Trump rodeado de seis mulheres, cujos rostos foram ocultados, no que parece ser uma festa no Havai: elas usavam os famosos colares de flores ao pescoço. Já uma outra fotografia mostra pacotes de preservativos à venda por 4,50 dólares (4 euros) com o rosto do presidente americano e o slogan: "Eu sou enorme".



Preservativos com a cara de Trump à venda House Oversight Committee via AP

Numa outra foto, Trump aparece sentado com uma mulher loira, cujo rosto também foi ocultado, e uma outra mostra o atual presidente numa festa diferente a conversas com uma mulher e Epstein atrás dele.



Novas fotos do caso Epstein mostram Trump rodeado de mulheres e preservativos House Oversight Committee via AP

Enquanto isso, o ex-presidente Bill Clinton mostra-se sorridente ao lado de Epstein, da ex-namorada do criminoso sexual Ghislaine Maxwell e de um outro casal. Uma outra fotografia mostra Epstein e Bill Gates sentados à mesa e a serem observados por uma mulher com o rosto ocultado.



Bill Clinton, Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein House Oversight Committee via AP

Já o cineasta Woody Allen, aparece em três fotos: uma ao lado de Epstein, onde parece estar a trabalhar. Uma outra onde está dentro de um jato particular com Larry Summers, o então secretário do Tesouro de Bill Clinton. Na terceira, aparece com Steve Bannon, o ex-estrategista da Casa Branca.



Larry Summers, a sua mulher Elisa New, e Woody Allen House Oversight Committee via AP

As 19 imagens fazem parte dos quase 95 mil documentos que o Comité de Supervisão e Reforma do Governo recebeu dos arquivos de Epstein e que terão de ser divulgados até ao fim da próxima semana. No mês passado, o Congresso aprovou por maioria esmagadora (apenas uma pessoa votou contra) a divulgação destes documentos.

“Chegou a hora de acabar com essa cobertura da Casa Branca e fazer justiça às vítimas de Jeffrey Epstein”, disse em comunicado o democrata Robert Garcia, membro da Câmara dos Representantes. “Essas fotos perturbadoras levantam ainda mais questões sobre Epstein e os seus relacionamentos com alguns dos homens mais poderosos do mundo. Não descansaremos até que o povo americano saiba a verdade. O Departamento de Justiça deve divulgar todos os arquivos agora."