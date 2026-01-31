Novas imagens dos arquivos de Epstein mostram ex-duque de York em cima de uma mulher

André Mountbatten-Windsor foi convidado por Epstein para jantar com uma russa de 26 anos "bonita". Antigo membro da realeza respondeu que ficaria "encantado em vê-la".

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou, na sexta-feira, novas fotografias pertencentes ao arquivo de Jeffrey Epstein que parecem mostrar André Mountbatten-Windsor em cima de uma mulher. Em duas das imagens, o antigo duque de York aparece a tocar na barriga da pessoa em questão - que não foi identificada. Já numa outra fotografia, é possível ver o ex-membro da realeza britânica a olhar diretamente para a câmara.



Novas fotos dos arquivos de Epstein mostram ex-Duque de York em cima de uma mulher Steve Parsons/Pool Photo via AP, File

Para estas fotografias, o Departamento de Justiça não forneceu qualquer tipo de contexto, nomeadamente onde as fotos foram tiradas, e à BBC André negou repetidamente qualquer tipo de irregularidade. No entanto, há outras provas que tramam André Mountbatten-Windsor.

Em agosto de 2010 - já depois de Epstein se ter declarado culpado por prostituição de uma menor de 14 anos -, o príncipe trocou e-mails com o criminoso sexual, que o convidou para jantar com uma russa. Além disso, os documentos comprovam que Epstein efetuou chamadas para "O Duque" nos dias 11 e 12 ao insinuar que o mesmo "poderia gostar do jantar" e ao firmar que a mulher estaria em Londres em agosto desse ano.

André respondeu que estaria em Genebra, Suíça, "até a manhã do dia 22, mas ficaria encantado em vê-la". "Por favor, dê-lhe os meus dados de contacto para que ela entre em contacto", disse. Ainda na mesma chamada, André perguntou: "Há alguma outra informação que possa ter sobre ela que seja útil saber?" Epstein respondeu: "Ela tem 26 anos, é russa, inteligente, bonita, confiável e sim, ela tem o seu e-mail".

Disturbing photos in Epstein files appear to show Andrew on all fours over female sprawled on floor https://t.co/wIEiulHlG6 pic.twitter.com/I38cRPsWCq — Daily Mail (@DailyMail) January 31, 2026

As imagens e mensagens agora divulgadas aumentarão, provavelmente, a pressão sobre o antigo membro da realeza, que há anos enfrenta uma pressão pela sua proximidade com Epstein. André, que até há pouco tempo era conhecido como duque de York, chegou até mesmo a abdicar dos seus títulos reais, em outubro, devido à sua ligação com o criminoso sexual - que foi condenado em 2008 por ter prostituído uma criança de 14 anos, na Florida.

As trocas de e-mails e fotos divulgadas fazem agora parte de mais de três milhões de páginas de documentos divulgados, na sexta-feira, 2 milhões de vídeos e 180 mil imagens que também foram tornadas públicas. Apesar, de não haver referências de onde as mesmas foram tiradas, as imagens parecem mostrar apartamentos de luxo, quartos de hotel e uma casa com piscina.