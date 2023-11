'Que filho da puta': Presidente de Madrid apanhada a insultar Sánchez

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O debate de investidura do novo governo de Espanha, que deverá ser chefiado por Pedro Sánchez após ter conseguido o apoio dos independentistas catalães em troca da amnistia, arrancou esta quarta-feira, 15, e prolonga-se hoje. Durante o discurso do líder socialista no parlamento espanhol, foi feita uma menção a um escândalo de corrupção relacionado com o irmão de Isabel Díaz Ayuso. Na tribuna dos convidados, a presidente da Comunidade de Madrid foi apanhada a reagir: "Que filho da puta."







REUTERS/Susana Vera

Pedro Sánchez afirmou que o anterior líder do Partido Popular (PP), Pablo Casado, teve que abandonar a presidência do partido por ter alertado "sobre um provável caso de corrupção da presidente da Comunidade de Madrid". Era uma referência a negócios entre Tomás Díaz Ayuso, irmão de Isabel, e a Comunidade de Madrid. A empresa de Tomás, a Artesolar, beneficiou de 18 contratos com a administração regional entre 2017 e 2020, sendo que dez foram durante a presidência da irmã e os restantes de quando ela já detinha outras funções na Comunidade.Na altura, perante a falta de apoio, Isabel Díaz Ayuso acusou o seu partido, o PP, de a tentar destruir de forma "cruel", dando impulso às alegações de corrupção. A Procuradoria Europeia acabou por arquivar o caso, relacionado com a venda de máscaras à Comunidade.O momento em que Díaz Ayuso insultou Sánchez foi apanhado neste vídeo A possível investidura de Sánchez em troca da amnistia motivou protestos junto à sede do PSOE em Madrid. 80 mil pessoas, muitas envoltos em bandeiras de Espanha, gritaram "Não ao golpe!" e queimaram bandeiras catalãs.