Pedro Sánchez reeleito como presidente do governo espanhol

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Congresso espanhol aprova investidura do candidato do PSOE, com 179 votos a favor.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O socialista Pedro Sánchez foi reeleito chefe do governo espanhol com 179 votos, o suficiente para obter maioria.







REUTERS/Violeta Santos Moura

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

No parlamento espanhol, são necessários 176 votos para garantir ainvestidura. O PSOE, o Sumar, a Esquerda Republicana Catalã, o Junts per Catalunya, a Eh Bildu, o Partido Nacionalista Basco, o Bloco Nacionalista Galego e a Coligação Canária votaram a favor da investidura de Pedro Sánchez, enquanto Partido Popular, VOX e União do Povo Navarro votaram contra.O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) foi o segundo mais votado nas eleições legislativas de 23 de julho, atrás do PP, e Sánchez foi investido esta quinta-feira com o apoio de uma geringonça de formações de esquerda e direita, regionalistas, nacionalistas e independentistas.Os meios de comunicação locais têm avançado que a amnistia prometida por Sánchez aos independentistas catalães abrangerá um total de 409 acusados, 73 dos quais polícias. Carles Puigdemont, líder catalão, eurodeputado e fugitivo da justiça espanhola pelo seu papel no referendo de 2017, por exemplo, nunca chegará a ser julgado uma vez que a lei prevê que "os mandados de detenção - nacionais, europeus ou internacionais – para pessoas a que a amnistia possa ser aplicada, ficam sem efeito".