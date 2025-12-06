Qatar e Egito apelam ao destacamento da força internacional de estabilização em Gaza

Estas medidas estão previstas na segunda fase do plano do presidente dos EUA, Donald Trump para pôr fim à guerra, desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

O Qatar e o Egito apelaram este sábado à “retirada total” das tropas israelitas do território palestiniano e ao rápido destacamento de uma força internacional de estabilização prevista no plano norte-americano apoiado pela ONU.



Faixa de Gaza AP Photo/Jehad Alshrafi

“Estamos num momento crítico (...) Ainda não podemos considerar que há um cessar-fogo, um cessar-fogo só pode ser completo com a retirada total das forças israelitas (e) o regresso da estabilidade a Gaza”, afirmou o primeiro-ministro do Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, numa conferência em Doha hoje.

“Neste momento, nós (...) o Qatar, a Turquia, o Egito, juntamente com os Estados Unidos, estamos reunidos para avançar para a próxima fase”, salientou.

A segunda etapa do plano, que ainda não foi aprovada, prevê também o desarmamento do Hamas, a criação de uma autoridade de transição e o envio de uma força internacional de estabilização.

Estão em curso discussões sobre a estrutura desta força e os países que poderão participar, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, também presente em Doha. Israel opõe-se à presença de forças turcas, considerando que a Turquia é demasiado próxima do Hamas.

O primeiro objetivo desta força deve ser “separar os palestinianos dos israelitas”, sublinhou Fidan. “Este deve ser o nosso objetivo principal, depois, poderemos abordar as outras questões pendentes”.

Durante uma reunião à margem da conferência, os chefes da diplomacia egípcia, Badr Abdelatty, e do Qatar apelaram à “rápida formação” desta força de segurança, para “lhe permitir cumprir o seu mandato”, indicou o Ministério egípcio.

“Precisamos de destacar esta força o mais rapidamente possível no terreno, porque uma das partes, Israel, viola o cessar-fogo todos os dias”, afirmou Abdelatty.

O cessar-fogo visa por fim a dois anos de guerra em Gaza, desencadeada pelos ataques a Israel, liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023, que causaram cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

A retaliação de Israel já provocou mais de 67 mil mortos e cerca de 170.000 feridos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza (tutelado pelo Hamas), que a ONU considera credíveis.