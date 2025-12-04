Governo dos EUA rebatiza Instituto da Paz com nome de Trump

O chefe de Estado republicano afirma ter posto fim a oito guerras, a mais recente das quais, a da Faixa de Gaza, e reclama frequentemente para si o prémio Nobel da Paz.

O Departamento de Estado norte-americano rebatizou esta quarta-feira o Instituto da Paz dos Estados Unidos com o nome do Presidente, Donald Trump, como afirmação da sua política externa, num contexto de disputa judicial pelo controlo da instituição.



“Instituto da Paz dos Estados Unidos Donald J. Trump”, lê-se na placa à entrada da instituição com sede em Washington, que vai hoje acolher a assinatura do acordo de paz entre o Ruanda e a República Democrática do Congo (RDC), mediado por Trump.

“O Presidente Trump será recordado pela história como o Presidente da Paz”, escreveu nas redes sociais o secretário de Estado, Marco Rubio, juntando uma fotografia do edifício com o novo nome.

O chefe de Estado republicano afirma ter posto fim a oito guerras, a mais recente das quais, a da Faixa de Gaza, e reclama frequentemente para si o prémio Nobel da Paz.

O Instituto da Paz dos Estados Unidos (USIP, na sigla em inglês) é um organismo independente criado pelo Congresso para resolver conflitos internacionais, e os esforços de Trump para controlar o instituto têm sido alvo de ampla contestação judicial.

Em março passado, funcionários do Departamento de Eficiência Governamental, criado por Trump e pelo magnata Elon Musk para cortar na despesa pública, invadiram o edifício usando de força, e o Governo destituiu vários membros da sua direção.

Num comunicado, o advogado da antiga direção e equipa do USIP, George Foote, comentou o novo nome, afirmando: “Renomear o Instituto da Paz é o cúmulo”.

“Um juiz federal já decidiu que a tomada armada do edifício pelo Governo foi ilegal. Tal decisão está suspensa enquanto o Governo recorre, e essa é a única razão pela qual o Governo continua a controlar o edifício”, explicou.

Anna Kelly, porta-voz da Casa Branca, defendeu o novo nome, começando por sustentar: “O Instituto da Paz dos Estados Unidos já foi uma entidade inchada e inútil que desperdiçava 50 milhões de dólares por ano sem alcançar a paz”.

“Agora, este bonito e apropriado nome homenageia um Presidente que pôs fim a oito guerras em menos de um ano e será uma poderosa memória do que uma liderança forte pode fazer pela estabilidade global”, declarou.