04 de dezembro de 2025 às 18:28

Israel diz que vai abrir passagem de Rafah. O que está em causa?

Israel anunciou, esta quarta-feira, que começará a permitir que os palestinianos deixem Gaza através da passagem de Rafah. A jornalista da Associated Press Julia Frankel explica o que está em causa e que este poderá ser um passo em frente no plano de paz mediado pelos EUA.

