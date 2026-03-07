Operações especiais de prevenção criminal e controlo de armas em Portugal

A Polícia de Segurança Pública desenvolveu, ao longo de 2025, um esforço operacional significativo no combate à criminalidade, com especial enfoque nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Os dados revelam uma tendência crescente no número de armas apreendidas nos últimos seis anos, reflexo de uma conjugação de fatores que incluem a proatividade policial, as campanhas de sensibilização e o fenómeno das entregas voluntárias. Este artigo analisa em profundidade os indicadores operacionais, o panorama do licenciamento de armas em Portugal e as implicações para a política de segurança interna.

A segurança interna constitui um dos pilares fundamentais do Estado de direito democrático, sendo a sua garantia uma das funções primordiais das forças e serviços de segurança. Em Portugal, a Polícia de Segurança Pública assume um papel central neste desiderato, desenvolvendo uma ação multifacetada que abrange desde o patrulhamento de proximidade até às operações especiais de prevenção criminal, passando pelo licenciamento e controlo de armas de fogo.

O ano de 2025 ficou marcado por um esforço operacional considerável, traduzido na realização de 168 operações especiais de prevenção criminal em todo o território nacional. Estas operações, que mobilizaram um total de 5.535 elementos policiais, resultaram na detenção de 182 cidadãos e na apreensão de 112 armas de diversas tipologias. Os números, por si só expressivos, ganham especial relevância quando enquadrados na tendência evolutiva dos últimos seis anos, que evidencia um incremento sustentado no volume de apreensões.

A presente análise propõe-se examinar em detalhe os indicadores operacionais de 2025, contextualizando-os no panorama mais amplo da evolução do controlo de armas em Portugal. Serão abordadas as diferentes vertentes da atividade policial neste domínio, desde as operações de fiscalização e prevenção criminal até ao regime de licenciamento, procurando identificar as principais tendências e os desafios que se colocam à política de segurança interna.

Operações especiais de prevenção criminal: balanço de 2025

Dimensão e distribuição geográfica

As operações especiais de prevenção criminal constituem um instrumento privilegiado de afirmação da autoridade do Estado e de combate aos fenómenos criminais que afetam o sentimento de segurança das populações. Em 2025, a PSP desenvolveu 168 destas operações, número que traduz uma aposta clara na vertente preventiva da ação policial e na ocupação proativa do espaço público.

A distribuição geográfica destas operações revela uma concentração significativa nas grandes áreas metropolitanas, o que se compreende atendendo à maior densidade populacional e à consequente intensificação dos fenómenos criminais nestas zonas. A área metropolitana de Lisboa foi palco de 72 operações, correspondendo a cerca de 43 por cento do total nacional, enquanto a área metropolitana do Porto registou 26 operações, representando aproximadamente 15 por cento. Os restantes 70 procedimentos, equivalentes a 42 por cento, distribuíram-se pelas demais circunscrições territoriais.

Foram realizadas 168 operações especiais de prevenção criminal pela PSP em 2025, mobilizando 5.535 elementos policiais.

Esta concentração metropolitana não significa, todavia, um descurar das restantes áreas do território. Pelo contrário, a distribuição evidencia uma estratégia de alocação de recursos que procura responder às necessidades específicas de cada região, adaptando o dispositivo operacional às realidades criminais locais. As operações nas áreas não metropolitanas, embora em menor número absoluto, assumem frequentemente uma dimensão qualitativa relevante, visando fenómenos criminais específicos, como o tráfico de estupefacientes em zonas rurais ou a criminalidade transfronteiriça.

Recursos humanos empenhados

O empenhamento de 5.535 elementos policiais nas 168 operações realizadas traduz uma média de aproximadamente 33 agentes por operação. Este rácio, embora meramente indicativo, permite inferir a dimensão e complexidade dos dispositivos montados, que envolvem tipicamente equipas de intervenção rápida, unidades de trânsito, brigadas de investigação criminal e, não raras vezes, a colaboração de outras entidades, como a Autoridade Tributária ou a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.

O volume de recursos humanos empenhados representa um esforço logístico e organizacional considerável, implicando o planeamento cuidado das escalas de serviço, a coordenação entre diferentes unidades e comandos e a gestão dos períodos de descanso dos elementos envolvidos. Este esforço é tanto mais significativo quanto a PSP mantém, em simultâneo, todas as demais valências do serviço policial, desde o patrulhamento de proximidade até à investigação criminal, passando pela segurança a instalações e eventos.

Resultados operacionais: detenções

As 168 operações realizadas resultaram na detenção de 182 cidadãos, o que corresponde a uma média superior a uma detenção por operação. Este indicador, embora não deva ser o único critério de avaliação do sucesso das operações, constitui um elemento relevante na aferição da sua eficácia.

É importante sublinhar que as detenções efetuadas no contexto de operações especiais de prevenção criminal decorrem de situações de flagrante delito ou do cumprimento de mandados judiciais, abrangendo uma panóplia diversificada de ilícitos criminais. Entre os mais frequentes contam-se a posse e tráfico de estupefacientes, a condução sob o efeito de álcool ou substâncias psicoativas, a condução sem habilitação legal, o furto e o roubo, bem como a posse de armas proibidas.

A média de 1,08 detenções por operação pode parecer modesta numa análise superficial, mas deve ser contextualizada. As operações de prevenção criminal visam, primordialmente, a ocupação do espaço público e a afirmação da presença policial, com efeitos dissuasores que não se traduzem diretamente em detenções, mas que contribuem decisivamente para a redução da criminalidade e para o reforço do sentimento de segurança das populações.

Apreensão de armas: análise detalhada

Resultados de 2025

No âmbito das 168 operações especiais de prevenção criminal realizadas em 2025, a PSP procedeu à apreensão de 112 armas. A desagregação deste valor por tipologia revela uma composição diversificada: 23 armas de fogo, correspondentes a cerca de 20,5 por cento do total; 33 armas brancas, representando aproximadamente 29,5 por cento; e 56 outras armas, perfazendo os restantes 50 por cento.

Tipo de arma: armas de fogo. Quantidade: 23. Percentagem: 20,5 por cento.

Tipo de arma: armas brancas. Quantidade: 33. Percentagem: 29,5 por cento.

Tipo de arma: outras armas. Quantidade: 56. Percentagem: 50,0 por cento.

Total: 112. Percentagem: 100 por cento.

A categoria de outras armas engloba uma variedade de objetos que, não sendo armas de fogo nem armas brancas em sentido estrito, são suscetíveis de utilização como meio de agressão. Incluem-se nesta classificação bastões, armas de ar comprimido, réplicas de armas de fogo, dispositivos elétricos de defesa pessoal não autorizados, entre outros. A preponderância desta categoria no total das apreensões é reveladora da diversidade de meios potencialmente perigosos que circulam no espaço público.

Tendência evolutiva: seis anos de dados

Os dados dos últimos seis anos permitem identificar uma tendência crescente no número de armas apreendidas pela PSP. Esta evolução resulta de uma conjugação de fatores que importa analisar com rigor, evitando conclusões precipitadas sobre um eventual aumento da circulação de armas na sociedade portuguesa.

Com efeito, o incremento das apreensões pode decorrer de múltiplos vetores: em primeiro lugar, o reforço da proatividade policial, traduzido num maior número de ações de fiscalização e num investimento acrescido nas operações especiais de prevenção criminal; em segundo lugar, o aumento das entregas voluntárias de armas, frequentemente motivadas pelo falecimento de familiares a quem pertenciam as armas ou pela tomada de consciência, por parte dos detentores, da irregularidade da sua situação; em terceiro lugar, o impacto das campanhas de sensibilização promovidas pela PSP, que incentivam a entrega de armas em situação irregular e esclarecem a população sobre os riscos associados à detenção ilegal de armamento.

Nos últimos seis anos, a PSP registou 8.086 apreensões de pistolas e 4.998 apreensões de espingardas, as duas tipologias mais frequentes.

Tipologias mais apreendidas no sexénio

No que respeita aos tipos de armas mais frequentemente apreendidos ao longo dos últimos seis anos, os dados da PSP destacam inequivocamente duas categorias: as pistolas, com um total de 8.086 apreensões, e as espingardas, com 4.998 apreensões. Estes números são recolhidos no âmbito das atribuições exclusivas e específicas da PSP em matéria de licenciamento, controlo e fiscalização do fabrico, comércio, utilização, posse e transporte de armas e munições.

A preponderância das pistolas no universo das apreensões não surpreende, atendendo à sua maior portabilidade e facilidade de ocultação, comparativamente às armas longas. Trata-se de armas frequentemente associadas à prática de crimes violentos, nomeadamente roubos e homicídios, o que justifica a particular atenção que lhes é dispensada pelas autoridades policiais.

As espingardas, segunda categoria mais apreendida, apresentam um perfil distinto. Tratando-se predominantemente de armas de caça, a sua apreensão decorre frequentemente de situações de irregularidade administrativa, designadamente a caducidade das licenças de uso e porte de arma ou a falta de manifestação após transmissão por óbito. O aumento registado em 2025, que se traduz em mais do triplo dos registos de apreensões face ao ano anterior, merece uma análise particularmente cuidada.

O caso específico das espingardas em 2025

O crescimento exponencial das apreensões de espingardas em 2025, superior ao triplo do verificado no ano precedente, constitui um fenómeno que exige uma leitura matizada. Como sublinham os responsáveis da PSP, estes dados não traduzem necessariamente um aumento da circulação ilegal deste tipo de armas.

Diversas explicações concorrem para este incremento: o aumento do número de entregas de armas por familiares de detentores falecidos, fenómeno que tende a intensificar-se à medida que envelhece a população de caçadores e a transmissão intergeracional desta prática se torna menos frequente; o impacto das ações de sensibilização da PSP, que tem vindo a promover campanhas específicas junto das comunidades rurais e dos clubes de caça, incentivando a regularização de situações de posse irregular; e o reforço da fiscalização e da proatividade policial neste segmento específico, com a realização de operações direcionadas para a verificação do cumprimento da legislação sobre armas de caça.

Esta interpretação cautelosa dos dados é metodologicamente relevante. A análise estatística da criminalidade e da atividade policial deve sempre considerar os efeitos das alterações nas práticas de registo, nas prioridades operacionais e nas dinâmicas sociais que influenciam os comportamentos dos cidadãos face às autoridades. Um aumento das apreensões pode, paradoxalmente, ser indicador de maior confiança da população nas forças policiais e de maior eficácia destas na identificação de situações irregulares.

O panorama do licenciamento de armas em Portugal

Armas de fogo manifestadas

Até 31 de dezembro de 2025, a PSP tinha registo de 1.875.661 armas de fogo manifestadas em território nacional. Este número, que corresponde ao universo de armas legalmente detidas e registadas junto das autoridades competentes, permite uma aproximação ao dimensionamento do parque de armamento existente em Portugal.

A manifestação de armas de fogo constitui uma obrigação legal decorrente do Regime Jurídico das Armas e Munições, aprovado pela Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro, na sua redação atual. Através deste mecanismo, o Estado assegura o conhecimento e controlo do armamento existente no território nacional, podendo rastrear cada arma ao respetivo detentor legal e verificar o cumprimento das condições de segurança exigidas para a sua guarda.

O número de armas manifestadas não corresponde, naturalmente, ao número total de armas existentes no país. Subsiste um universo de armas não manifestadas, cuja dimensão é difícil de estimar com precisão, que inclui armas detidas ilegalmente, armas antigas não sujeitas a manifestação e armas que, por diversas vicissitudes, nunca foram objeto de registo. A redução deste universo paralelo constitui um dos objetivos permanentes da política de segurança interna em matéria de armas.

Até 31 de dezembro de 2025, encontravam-se manifestadas em Portugal 1.875.661 armas de fogo.

Licenças de uso e porte de arma

No que concerne ao licenciamento, os dados de 31 de dezembro de 2025 indicam a existência de 149.732 licenças de uso e porte de arma válidas em Portugal. Este número abrange os diversos tipos de licenciamento previstos no Regime Jurídico das Armas e Munições, atendendo às várias classes de armas contempladas na legislação.

A desagregação dos dados permite distinguir entre concessões iniciais e renovações de licenças já concedidas. Em 2025, foram emitidas 19.625 novas licenças, correspondentes a primeiras concessões, enquanto as renovações de licenças existentes totalizaram 130.107. O predomínio das renovações sobre as novas concessões é característico de um mercado maduro, em que a maioria dos detentores de armas já possui licenciamento, procedendo periodicamente à sua renovação nos termos legalmente exigidos.

Indicador: armas de fogo manifestadas. Valor (31/12/2025): 1.875.661.

Indicador: licenças de uso e porte de arma válidas. Valor (31/12/2025): 149.732.

Indicador: concessões iniciais (2025). Valor (31/12/2025): 19.625.

Indicador: renovações (2025). Valor (31/12/2025): 130.107.

Indicador: total de licenças emitidas em 2025. Valor (31/12/2025): 149.732.

O rácio armas por licença

A relação entre o número de armas manifestadas e o número de licenças válidas permite calcular um rácio médio de aproximadamente 12,5 armas por licença. Este valor, aparentemente elevado, deve ser interpretado com cautela, uma vez que reflete realidades muito diversas.

Entre os detentores de licença contam-se caçadores com coleções de diversas armas adaptadas a diferentes tipos de caça, atiradores desportivos com armas específicas para cada modalidade, colecionadores de armas históricas e cidadãos que detêm uma única arma para defesa pessoal. A média estatística obscurece esta heterogeneidade, podendo induzir em erro uma leitura superficial dos dados.

Acresce que o universo de armas manifestadas inclui armas que, embora registadas, podem já não estar operacionais ou podem encontrar-se em processo de abate. O sistema de manifestação, pela sua natureza cumulativa, tende a sobrestimar o número de armas efetivamente em circulação.

Reflexões sobre a política de segurança e controlo de armas

A eficácia do modelo português

Os dados apresentados permitem uma reflexão sobre a eficácia do modelo português de controlo de armas. Portugal adota um regime restritivo, em que a posse e uso de armas de fogo está sujeita a licenciamento prévio, com verificação de requisitos de idoneidade, aptidão física e psíquica e necessidade justificada. Este modelo contrasta com regimes mais permissivos vigentes noutras latitudes, nomeadamente nos Estados Unidos da América.

A tendência crescente no número de apreensões pode ser lida, neste contexto, como indicador de eficácia do sistema. Uma força policial que apreende mais armas é, em princípio, uma força policial mais eficaz na identificação e remoção de armas em situação irregular da circulação. Naturalmente, esta leitura pressupõe que o aumento das apreensões não decorre de um aumento proporcional ou superior da circulação ilegal de armas, hipótese que os dados disponíveis não permitem confirmar nem infirmar categoricamente.

O fenómeno das entregas voluntárias merece particular destaque. O facto de um número crescente de cidadãos optar por entregar armas às autoridades, seja por motivos de regularização administrativa, seja na sequência de óbitos de familiares, constitui um indicador positivo da relação de confiança entre a população e as forças de segurança. As campanhas de sensibilização promovidas pela PSP parecem produzir efeitos, contribuindo para a redução do universo de armas não controladas.

Desafios e perspetivas futuras

Não obstante os indicadores positivos, persistem desafios significativos no domínio do controlo de armas em Portugal. O envelhecimento da população de detentores legais de armas, particularmente no segmento dos caçadores, coloca questões relacionadas com a transmissão intergeracional do armamento e com a gestão das situações de incapacidade ou falecimento.

A crescente sofisticação dos mercados ilegais de armas, frequentemente operando através de canais digitais e com ramificações transnacionais, constitui outro desafio relevante. A resposta a este fenómeno exige uma cooperação internacional reforçada e o desenvolvimento de capacidades de investigação especializadas.

Por fim, a evolução tecnológica coloca novos desafios regulatórios. O aparecimento de armas impressas em 3D, a proliferação de dispositivos de conversão que transformam armas semiautomáticas em automáticas e a crescente disponibilidade de componentes que permitem a montagem de armas não registadas são fenómenos que exigem uma atualização permanente do quadro legal e das capacidades de fiscalização.

O balanço das operações especiais de prevenção criminal realizadas pela PSP em 2025 é, no essencial, positivo. A mobilização de 5.535 elementos policiais em 168 operações, com a consequente detenção de 182 cidadãos e a apreensão de 112 armas, traduz um esforço operacional significativo no combate à criminalidade e na afirmação da autoridade do Estado.

A tendência crescente no número de armas apreendidas ao longo dos últimos seis anos deve ser interpretada com cautela, evitando conclusões precipitadas sobre um eventual aumento da circulação ilegal de armas. Os dados sugerem, pelo contrário, uma conjugação de fatores que incluem a maior proatividade policial, o impacto das campanhas de sensibilização e o aumento das entregas voluntárias.

O panorama do licenciamento de armas em Portugal revela um sistema robusto, com 1.875.661 armas manifestadas e 149.732 licenças válidas. A preponderância das renovações sobre as novas concessões indica um mercado estabilizado, em que a maioria dos detentores já se encontra integrada no sistema legal.

Os desafios futuros são, todavia, consideráveis. O envelhecimento da população de detentores, a sofisticação dos mercados ilegais e a evolução tecnológica exigem uma adaptação permanente das políticas de segurança e do quadro regulatório. A PSP, enquanto entidade com atribuições exclusivas em matéria de licenciamento e controlo de armas, desempenha um papel central neste processo, devendo continuar a investir nas vertentes preventiva e fiscalizadora da sua ação.

Em última análise, a segurança dos cidadãos é o objetivo que deve nortear todas as políticas neste domínio. Os dados de 2025 demonstram que a PSP mantém um compromisso firme com esse desiderato, desenvolvendo uma ação multifacetada que combina a prevenção, a fiscalização e a sensibilização. A continuidade e aprofundamento deste esforço constituem condições essenciais para a preservação da paz pública e do sentimento de segurança que caracterizam a sociedade portuguesa.