Sábado – Pense por si

Mundo

Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un reunidos em grande desfile militar

Luana Augusto
Luana Augusto 14:31
Capa da Sábado Edição 26 de agosto a 1 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 26 de agosto a 1 de setembro
As mais lidas

Além do primeiro-ministro da Eslováquia, o desfile não contará com a presença de mais nenhum líder ocidental.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, estão entre a lista de convidados que marcarão presença no desfile militar, que irá ocorrer na China a 3 setembro, e cujo objetivo é comemorar o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

Kim Jong-un visita a China
Kim Jong-un visita a China Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Além do primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, segundo o The Guardian, o desfile não contará com a presença de mais nenhum líder ocidental. Na cerimónia estarão, no entanto, 26 chefes de estado estrangeiros. Sabe-se que o general do exército de Mianmar, Min Aung Hlaing, que tomou o poder há quatro anos depois de um golpe de estado, também participará na cimeira.

Esta é a primeira vez em seis anos que Kim Jong-un visita a China - a última ocorreu em janeiro de 2019, no ano em que eclodiu a pandemia. Agora, não se sabe por quanto tempo ficará em Pequim.

O adjunto do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Hong Lei, entretanto já disse que o país "receberá calorosamente" o líder norte-coreano e que a prioridade será "manter, consolidar e desenvolver" as relações entre ambos os governos. Quanto à Rússia, afirmou que a presença de Vladimir Putin "demonstra ainda mais o alto nível da parceria estratégica abrangente de coordenação entre a China e a Rússia para uma nova era e declara a unidade e solidariedade entre os dois países".

E acrescentou: "Perante um panorama internacional repleto de mudanças e turbulências, a China e a Rússia, enquanto membros fundadores da ONU e membros permanentes do Conselho de Segurança, continuarão a defender a autoridade das Nações Unidas e a equidade e justiça internacionais".

A China, a Rússia e a Correia do Norte têm sido aliados próximos. Pequim é, há muito tempo, o maior parceiro comercial e de ajuda humanitária de Pyongyang. Enquanto isso, a Coreia do Norte  ao presidente russo ao longo da guerra na Ucrânia que dura já há três anos.

Artigos Relacionados
Tópicos Conflito guerra e paz Guerra Forças armadas Aniversário Rússia China Kim Jong-un Vladimir Putin Xi Jinping Organização das Nações Unidas Pequim Segunda Guerra Mundial
Investigação
Opinião Ver mais
João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho
Cuidados intensivos

Regresso ao futuro

Imaginemos que Zelensky, entre a espada e a parede, aceitava ceder os territórios a troco de uma ilusão de segurança. Alguém acredita que a Rússia, depois de recompor o seu exército, ficaria saciada com a parcela da Ucrânia que lhe foi servida de bandeja?

Menu shortcuts

Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un reunidos em grande desfile militar