Manifestante atingido com bala no peito por polícia em Hong Kong Segundo um amigo, o manifestante encontra-se em estado crítico e está no hospital Princess Margaret. Está a ser submetido a cirurgia. - Mundo , Sábado.

A 1 de outubro de 1949 Mao Zedong terminou a primeira parte da sua revolução comunista, declarando a fundação da República Popular da China, o regime que hoje celebra 70 anos. Lentamente, a China aproxima-se do marco de ser o regime comunista mais duradouro (a Rússia/União Soviética viveu num regime comunista durante 72 anos, entre 1917 e 1989). As comemorações são marcadas por um desfile militar na praça de Tiananmen (frente ao antigo palácio imperial de Pequim), um discurso do presidente Xi Jinping e ainda o tradicional fogo-de-artifício.No seu discurso, Xi, vestido num fato cinzento semelhante aos que Mao Zedong utilizava, afirmou que a China vai continuar a seguir a sua estratégia de abertura ao exterior e de manter a paz. Esta abertura ao exterior tem sido uma das bandeiras da governação do líder chinês, mas este afirma, ao mesmo tempo, que é necessário lutar pela segurança e a ordem dentro da China. "Nenhuma força é capaz de abalar os alicerces da China, ou impedir as pessoas chinesas e a sua nação de marcharem em frente", declarou o líder no discurso feito a partir do palácio de Tiananmen, frente ao Portão da Paz Celestial, onde Mao Zedong, em 1949, declarou a fundação da República Popular da China. China deve continuar a manter as relações prósperas e estáveis em Hong Kong e Macau, promovendo o desenvolvimento das relações pacíficas com o estado do Taiwan, afirmou ainda o dirigente enquanto apelava à reunificação de todas as partes do país, para proceder ao seu fortalecimento.Xi passou depois a revista às tropas na sua limusine, dando alento aos soldados que responderam com gritos de "viva". "Hoje, uma China socialista ergue-se de frente para o mundo", concluiu o presidente chinês no seu discurso.Depois seguiu-se a parada militar de mais de duas horas, onde desfilaram mais de 15 mil soldados, 70 balões gigantes e 100 mil civis. O espetáculo foi assistido por milhões de pessoas pelo país fora, enquanto era transmitido pela televisão. Pelas ruas da capital chinesa, Pequim, desfilaram mais de 30 esquadrões, bem como mísseis nucleares o míssil balístico intercontinental DF-41 ou o míssil supersónico DF-17, de acordo com a Reuters.Wang Xiaohui, vice-diretor do departamento de publicidade do Partido Comunista da China (o órgão político máximo do país), anunciou que mais 30 mil pessoas foram convidadas para testemunhar a parada militar. Este aparato tinha como objetivo demonstrar como a China se tem reforçado a nível da defesa nacional, à semelhança do que aconteceu na Coreia do Norte (outro país comunista) recentemente.A parada militar incluiu ainda exibições e carros alegóricos que destacaram a enorme transformação da China, desde uma nação pobre e devastada pela ocupação japonesa e subsequente guerra civil, até se converter na segunda maior economia do mundo. Desastres ocorridos durante a governação de Mao Zedong, como a campanha de coletivização dos meios de produção e industrialização o "Grande Salto em Frente", que causou cerca de trinta milhões de mortes, ou a Revolução Cultural , que mergulhou o país no caos e isolamento, foram omitidos.Apesar destas demonstrações de força e estabilidade, a verdade é que, nos últimos anos, Jinping tem procedido a um corte no efetivo militar do país mais populoso do mundo, estando reduzido a dois milhões de militares. Em contra-partida, as Forças Armadas chinesas têm sido submetidas a uma modernização tecnológica, à semelhança do que tem acontecido aos maiores exércitos do mundo. A China tem o segundo maior orçamento militar do mundo, estimado em 250 mil milhões de dólares, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. Os Estados Unidos, com um exército de 1,3 milhões de pessoas, têm o maior orçamento militar do mundo - 650 mil milhões de dólares.E apesar de o governo chinês querer manter as aparências de força (e passá-las para fora), a verdade é que os últimos meses têm sido de tensão e desafios sucessivos para o governo chinês, na sequência da guerra comercial entre a China e os EUA, ou os protestos em Hong Kong, ou até mesmo a dificuldade em negociar com certos países da União Europeia."Relativamente àqueles riscos e desafios que colocam em causa a liderança do Partido Comunista e o sistema socialista da China; no que diz respeito aos que colocam em perigo soberania, segurança e interesses de desenvolvimento da China, face aos que minam os interesses e princípios-chave da China; e aos que impedem a concretização do grande rejuvenescimento nacional da China, iremos levar a cabo uma luta determinada enquanto eles perdurarem. E temos de vencer a luta", afirmou Xi Jinping num discurso proferido o mês passado a jovens estudantes chineses.