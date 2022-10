Jazigo de quatro andares colapsa em cemitério de Nápoles

As autoridades fecharam o cemitério de Poggioreale, o mais antigo e maior da cidade. É a segunda vez que um jazigo colapsa no local este ano.

Pelo menos uma dúzia de caixões ficaram pendurados no ar depois do colapso de um jazigo de quatro andares no cemitério mais antigo de Nápoles. Este é o segundo incidente deste tipo este ano e várias pessoas têm criticado a má gestão dos cemitérios da cidade do sul de Itália.