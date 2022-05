Nas Filipinas, as vítimas da guerra à droga estão a ser exumadas

Após passarem cinco anos em "apartamentos de sepulturas", as vítimas da guerra às drogas do presidente filipino Rodrigo Duterte estão a ser exumadas para valas comuns sem que as famílias saibam.

A "guerra à droga" do presidente filipino Rodrigo Duterte já levou à morte de centenas de civis nas Filipinas, especialmente das áreas urbanas mais pobres. Estas famílias, sem dinheiro para pagar um lugar permanente ou uma cremação, utilizam as chamadas "apartamentos de sepulturas". Porém, as licenças para as usar são curtas, o que leva à exumação dos corpos.