Três polícias mortos em tiroteio na Pensilvânia nos EUA. Há também dois em estado grave

Três agentes da polícia foram mortos e dois ficaram em estado grave num tiroteio no estado norte-americano da Pensilvânia, durante o acompanhamento de uma investigação "doméstica", segundo as autoridades, na tarde de quarta-feira. O agressor foi morto a tiro pela polícia.

Os dois agentes gravemente feridos foram internados no Hospital York, e estão estabilizados, segundo as autoridades.

O incidente ocorreu pelas 14h00 locais (19h00 em Portugal continental), avança a cadeia televisiva BBC, numa zona rural de York County em North Codurus Township, a cerca de 160 quilómetros da Pensilvânia.

O tiroteio obrigou um distrito escolar, perto do local, em Spring Grove, Pensilvânia, uma pequena localidade com cerca de 2500 habitantes, a abrigar-se durante alguns momentos. O distrito disse, posteriormente, que a escola não foi afetada.

A polícia não divulgou mais detalhes, uma vez que a investigação ainda está a decorrer.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, esteve com as famílias dos agentes que morreram. "Estamos de luto pela perda da vida de três almas preciosas que serviram este país", disse Shapiro.

Na sequência do tiroteio, vários agentes da polícia, bombeiros e civis organizaram uma procissão em honra das vítimas, na noite de quarta-feira.