Presidente eleito de Timor diz que quer honrar confiança do povo

"Foi uma grande lição democrática, uma fonte de inspiração para que trabalhe com todas as minhas capacidades para não falhar e não trair a confiança que o povo depositou em mim", afirmou Ramos-Horta.

ANTONIO DASIPARU/EPA

"Foi uma grande lição democrática, uma fonte de inspiração para que trabalhe com todas as minhas capacidades para não falhar e não trair a confiança que o povo depositou em mim, a expetativa da população", afirmou Ramos-Horta hoje em Díli.

"O mundo vive neste momento vários problemas graves, mas pelo menos Timor-Leste mandou uma mensagem ao mundo de que a nossa democracia está forte", considerou.

Insistindo no compromisso de promover diálogos amplos com todos os setores políticos e sociais timorenses, "mas com objetivos concretos", Ramos-Horta disse que ainda antes de tomar posse vai dialogar com várias forças políticas.

"Não tenho inimigos. Temos adversários políticos e é assim que funciona a democracia: uma confrontação de ideias, de programas, um debate claro. Isso é a democracia numa sociedade livre", afirmou.

"E por isso vou procurar diálogo para restaurar a credibilidade da ‘casa sagrada’ que é o parlamento, respeitando a Constituição e o regimento", disse ainda.

Ramos-Horta disse receber o mandato que lhe foi confiado "com humildade e sentido de responsabilidade", comprometendo-se a atuar "respeitando rigorosamente a amplitude da Constituição e as suas restrições".

E vincou que um dos papeis mais importantes do Presidente é "promover o diálogo, a fraternidade, a reconciliação e a aproximação" entre os diferentes setores do país.

"Esse é o papel do chefe de Estado. Não pode ser alguém que pelas suas crenças pessoais, sejam políticas ou religiosas e pelos seus interesses político-partidários, a primeira pessoa a dividir a sociedade a dividir a nação", considerou.

"Procurarei via diálogo unir ainda mais este povo, segundo os princípios da nossa constituição do Estado de direito. Não dialogamos por dialogar, mas para encontrar soluções praticas para o povo", disse.

No seu primeiro discurso público desde que venceu as eleições, Ramos-Horta disse que é crucial, "normalizar a situação governativa para poder responder ao impacto económico", especialmente tendo em conta a grave situação internacional que se vive atualmente.

"O mundo está a enfrentar bastantes problemas e aqui, por vezes, não apreciamos a complexidade, dimensão e consequências dessa crise mundial", disse.

"Por isso temos que ter imaginação e criatividade para aproveitar bem o instrumento financeiro que temos para travar a recessão económica em Timor-Leste, onde a maior parte da economia é a economia de subsistência", considerou.

Na mesma ocasião, Xanana Gusmão aplaudiu a eleição e a forma ordeira e tranquila como decorreu a votação, agradecendo a todo o povo pela "maturidade política" que mostrou durante todo o período eleitoral.

"Eu não me sinto contente pela vitoria de José Ramos-Horta. Eu sinto-me contente porque o povo exerceu o seu direito, depositando confiança em Ramos-Horta. Contente porque, como explicou o José Manuel, Presidente eleito, esta foi uma grande lição de estabilidade, não violência durante o período eleitoral", afirmou.

"O povo decidiu que José Ramos-Horta vai ser Presidente para o período de 2022 a 2027. Esta é uma vitória do povo, uma decisão que prevalece, consolidando o Estado de Direito", afirmou.

Xanana Gusmão deixou ainda um apelo aos jovens de todo o país para que respeitem o resultado e agradeceu ainda a Ramos-Horta a sua disponibilidade para continuar a trabalhar.

"A eleição decorreu em paz e tranquilidade e temos que manter esse ambiente para responder aos muitos desafios que o país enfrenta. Desafios que exigem paz", afirmou.

"Agradeço ao doutor Ramos-Horta pela sua vontade de servir, de continuar a trabalhar para o país", disse ainda.

O Presidente eleito agradeceu ainda o apoio à sua candidatura dado por Xanana Gusmão e o seu partido, o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), bem como de outros partidos, movimentos e vários grupos da sociedade civil

"Como Presidente eleito agradeço aos jovens, a todos que em todo o país ajudaram a fazer a campanha porta a porta em todo o país, de aldeia em aldeia", afirmou.

José Ramos-Horta falava ao lado de Xanana Gusmão numa conferência de imprensa na sede da campanha em Díli, depois de concluído o processo de escrutínio por parte do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE).

Na segunda volta das eleições presidenciais em Timor-Leste, na terça-feira, José Ramos-Horta foi eleito Presidente, com 62,09% dos votos, derrotando o atual chefe de Estado timorense, Francisco Guterres Lú-Olo, segundo resultados finais provisórios.

José Ramos-Horta irá tomar posse, pela segunda vez, a 20 de maio, data em que Timor-Leste celebra 20 anos da restauração da independência.

José Ramos-Horta foi porta-voz da resistência timorense durante a ocupação indonésia e em 1996 recebeu o Prémio Nobel da Paz em conjunto com o bispo timorense Ximenes Belo.

Depois da independência, foi ministro dos Negócios Estrangeiros, primeiro-ministro e Presidente de Tmor-Leste.