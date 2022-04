Kiev está pronta para negociar com Moscovo sobre Mariupol

O chefe da delegação de negociadores ucranianos disse estar pronto para viajar até Mariupol e iniciar rapidamente as negociações com a Rússia.

Mariupol continua no centro da guerra na Ucrânia, sendo a cidade onde se concentram mais batalhas e avanços e recuos. Esta quarta-feira, o chefe da delegação de negociadores ucranianos, David Arakhamia, anunciou que está pronto, juntamente com o assessor presidencial e negociador Mykhailo Podoliak, para viajar até Mariupol e iniciar rapidamente as negociações com a Rússia. A Rússia emitiu um ultimato para que os ucranianos se rendessem.