Presidente de Cabo Verde recebe 'honoris causa' da Universidade Portucalense

A Universidade Portucalense vai atribuir, esta quarta-feira, o título Honoris Causa ao Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca."O Doutor Jorge Carlos de Almeida Fonseca é um insigne estadista, distinto jurista nas áreas de Direito Penal, Processual Penal e Constitucional, reconhecido professor universitário e relevante Homem da Cultura. No campo político, destaca-se toda a sua longa ação em defesa da independência dos povos", referiu a universidade, justificando a atribuição do título.







LUSA / ANTÓNIO COTRIM

"Não pode estar a pedir que faça comentários sobre um caso delicado, que está na Justiça cabo-verdiana, num processo em que há um cidadão, empresário, sobre o qual impendem acusações - justas ou não, não me cabe dizê-lo - de facto criminalmente graves, que foi detido em Cabo Verde, creio eu para extradição, em que a defesa está a batalhar para a libertação, como eu não comento nenhum caso judicial em concreto, não posso comentar este", disse.

Para a instituição académica, Almeida Fonseca "tem desempenhado importantes cargos políticos em Cabo Verde e em organizações internacionais, sendo naturalmente de destacar o cargo de Presidente da República de Cabo Verde, que ocupa desde 2011".Enquanto especialista em Direito Penal, Jorge Almeida Fonseca tem acompanhado o caso de Alex Saab Morán, um empresário venezuelano, detido em Cabo Verde em junho de 2020 a pedido das autoridades do EUA, por suspeitas de o empresário ter um "testa de ferro" do presidente venezuelano, Nicolas Maduro.No último ano, a defesa de Alex Morán tem avançado com vários recursos juntos dos tribunais cabo verdianos, solicitando a sua libertação, alegando não existirem suspeitas concretas e outras falhas legais contra o seu cliente.No início do mês, Jorge de Almeida Fonseca evitou falar do caso em concreto, considerando-o "muito delicado".

"A única coisa que posso dizer é que, como Presidente de Cabo Verde, e sendo Cabo Verde uma democracia, sempre achei e continuo a achar que, em quaisquer circunstâncias, seja qual for o dossiê, qualquer que seja a sua complexidade, as suas implicações, nós temos que funcionar como um Estado de direito democrático", declarou o presidente de Cabo Verde.