Presidente da Lituânia afirma que aviões militares russos violaram o espaço aéreo do país báltico

O Ministério da Defesa russo já rejeitou a acusação e defendeu que caças Su-30 realizaram voos de treino sobre a região de Kaliningrado, respeitando as regras internacionais.

Aviões militares russos violaram o espaço aéreo da Lituânia durante a noite de quinta-feira, a informação foi avançada pelo presidente do país báltico que condenou o que considerou como uma violação flagrante da integridade territorial do seu país membro da União Europeia e da NATO.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Lituânia vai convocar representantes da embaixada russa em Vilnius, a capital, para protestar contra a violação. “esta é uma violação flagrante do direito internacional e da integridade da Lituânia. Mais uma vez, confirma a necessidade de fortalecer a prontidão da defesa aérea europeia”, escreveu o presidente Gitanas Nauseda no X.

This evening, Russian military planes violated Lithuanian air space. This is a blatant breach of international law and territorial integrity of Lithuania. Once again, it confirms the importance of strengthening European air defence readiness.@LithuaniaMFA will summon Russian… pic.twitter.com/0GS6OrKaRx — Gitanas Nauseda (@GitanasNauseda) October 23, 2025

Segundo o comunicado das forças armas lituanas por volta das 18h00 de quinta-feira dois aviões militares russos estiveram no espaço aéreo do país báltico durante cerca de 18 segundos. As forças armadas acreditam que se possa ter tratado de um exercício de reabastecimento no enclave russo de Kaliningrado. Dois caças espanhóis que, que se encontravam em missões de policiamento aéreo da NATO, foram acinados.

No entanto o Ministério da Defesa russo já rejeitou a acusação de que os seus caças tenham entrado em território da NATO. Num comunicado afirmam que caças Su-30 realizaram voos de treino sobre a região de Kaliningrado, respeitando as regras internacionais: “A aeronave não se desviou da sua rota nem violou as fronteiras de outros estados, conforme confirmado por meios objetivos de monitorização”.

Desde que a Rússia iniciou a sua invasão à Ucrânia, em fevereiro de 2022 que os países bálticos têm estado sob alerta máximos, no entanto no último mês vários foram os incidentes misteriosos de violações do espaço aéreo destes países o que aumenta as preocupações de que o presidente russo possa estar a testar os reflexos defensivos da NATO.