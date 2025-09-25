Governo dinamarquês classifica voo de drones sobre aeroportos como ameaça híbrida

Drones sobrevoaram vários aeroportos dinamarqueses, obrigando as autoridades a encerrar o espaço aéreo durante parte da noite, afirmou hoje a polícia dinamarquesa, destacando que este é o segundo incidente do género registado esta semana.

O Governo dinamarquês classificou esta quinta-feira o mais recente incidente envolvendo drones avistados perto de vários aeroportos do país como uma "ameaça híbrida".



Dinamarca classifica voo de drones como ameaça híbrida Steven Knap/Ritzau Scanpix via AP

"Não parece certamente uma coincidência. Pelo contrário, parece sistemático", disse o ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen, que esteve numa conferência de imprensa ao lado de altos responsáveis governamentais e militares para discutir este último incidente, apontando para um "ator profissional" que ainda não foi identificado.

"Não há qualquer ameaça militar direta à Dinamarca", afirmou Poulsen, antes de indicar que Copenhaga ainda não conseguiu determinar quem está por trás destes acontecimentos, o que levou a Dinamarca a pedir uma "cooperação mais estreita" com a União Europeia (UE) e com a NATO antes de uma reunião conjunta da UE esta sexta-feira.

Poulsen observou ainda que estas aeronaves "não teriam chegado de longe", mas teriam levantado voo do próprio território dinamarquês.

"Estamos agora a lidar com drones que estão potencialmente a ser lançados na nossa área imediata. Estes drones não estão a chegar de longe, mas sim localmente", disse o ministro da Defesa, embora tenha reconhecido que "uma solução que elimine a ameaça de todos os drones não pode ser apresentada agora".

Sobre este assunto, o chefe da Polícia Nacional, Thorkild Fogde, afirmou que a agência está a levar a situação "muito a sério" e confirmou que o Estado-Maior Operacional Nacional Dinamarquês (NOST), que se está a reunir atualmente para tratar destes incidentes, foi elevado ao nível de "prontidão operacional".

O chefe do Exército dinamarquês, Michael Hyldgaard, defendeu a melhoria das capacidades das Forças Armadas, sublinhando aind que as aeronaves não foram abatidas após uma decisão tomada "com base numa avaliação geral".

"Claro que sim,[os aparelhos não foram abatidos] no interesse e na segurança da população. Fazemos estas avaliações constantemente", explicou Hyldgaard.

Entretanto, o ministro da Justiça dinamarquês, Peter Hummelgaard, observou que "os ataques dos últimos dias fazem parte de uma série de acontecimentos muito preocupantes na Europa".

"Contam uma história muito preocupante sobre os tempos em que vivemos", observou Hummelgaard, antes de afirmar que o objetivo é "provocar o medo" e que "a ameaça dos ataques híbridos veio para ficar".

"Novas capacidades devem ser desenvolvidas para detetar e neutralizar os drones. Precisamos de ser melhores do que somos hoje", defendeu o ministro da Justiça durante a conferência de imprensa, segundo o jornal dinamarquês Berlingske.

De acordo com a polícia dinamarquesa, foram hoje avistados drones no aeroporto de Aalborg, --- onde o espaço aéreo teve de ser encerrado e dois voos tiveram de ser desviados para outros dois aeroportos --- Esbjerg, Sønderborg e Base Aérea de Skrydstrup.

A Polícia da Jutlândia do Sul e Sudoeste explicou que na noite de quarta-feira recebeu vários relatos de atividade de drones nos aeroportos de Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup, que não chegaram a encerrar, e também foram observados drones a sobrevoar a parte norte de Esbjerg.

Os drones voavam com luzes e foram observados a partir do solo, mas ainda não é claro quais eram os tipo dos drones.

Este é o segundo avistamento de drones sobre aeroportos dinamarqueses desde a noite de 22 para 23 de setembro, quando também foram avistados drones na Noruega.

Os aeroportos de Kastrup (Copenhaga) e Gardermoen (Oslo) permaneceram encerrados durante várias horas.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Fredriksen, descreveu o incidente como um "grave ataque" às infraestruturas do país nórdico.