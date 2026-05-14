Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Mundo

Presidente da Autoridade Palestiniana promete eleições gerais mas sem avançar datas

Lusa 14:46
Capa da Sábado Edição 12 a 18 de maio
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 12 a 18 de maio
As mais lidas

O partido que lidera, a Fatah, iniciou o primeiro congresso do movimento em 10 anos, em que irá eleger um novo comité central.

O Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, prometeu esta quinta-feira organizar eleições, sem indicar uma data, durante o congresso do partido que lidera, a Fatah, em Ramallah, na Cisjordânia ocupada.

Mahmoud Abbas discursa sobre o Estado palestiniano
Mahmoud Abbas discursa sobre o Estado palestiniano AP Photo/Frank Franklin II, File

"Estamos a preparar-nos para organizar eleições legislativas e presidenciais", declarou Abbas, 90 anos e no cargo há mais de 20, prometendo também reformas.

A Fatah iniciou o primeiro congresso do movimento em 10 anos, em que irá eleger um novo comité central.

O partido enfrenta enormes desafios após a guerra devastadora na Faixa de Gaza, a expansão da colonização israelita na Cisjordânia e a erosão da sua legitimidade, segundo analistas citados pela agência noticiosa France-Presse (AFP), que acrescentam que o comité central deverá desempenhar um papel decisivo na era pós-Abbas.

A Fatah é historicamente a principal componente da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), que reúne a maioria das fações palestinianas, com exceção dos grupos islamitas Hamas e Jihad Islâmica.

Contudo, nas últimas décadas, a popularidade e a influência da Fatah diminuíram devido a divisões internas, à rivalidade com o Hamas e à crescente frustração da opinião pública perante o impasse no processo de paz israelo-palestiniano.

O partido enfrenta "os desafios mais graves da [sua] luta", afirmou Jibril Rajoub, secretário-geral do comité central da Fatah.

Rajoub disse esperar que o congresso geral contribua para "garantir e proteger a criação de um Estado palestiniano no cenário internacional e preservar a OLP como única representante legítima do povo palestiniano".

O Governo do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, rejeita, porém, a criação de um Estado palestiniano soberano e plenamente independente na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, e em Gaza.

Ao mesmo tempo, prossegue no terreno a expansão dos colonatos na Cisjordânia, considerados ilegais à luz do direito internacional.

O diretor do Centro Palestiniano de Investigação Política e Estudos Estratégicos (Masarat), Hani al-Masri, afirmou à AFP que a Fatah já não domina a Autoridade Palestiniana nem a OLP, mas instrumentaliza ambas para manter a sua legitimidade.

Essa legitimidade "está a deteriorar-se na ausência de um projeto nacional unificado, de eleições e de consenso nacional", analisou, lamentando que "o projeto nacional tenha estado claramente ausente dos debates" na preparação do congresso.

Ainda assim, considerou que a realização do conclave constitui um primeiro passo para "reorganizar a casa palestiniana, de forma a construir um parceiro para a criação de um Estado palestiniano".

O congresso decorrerá durante três dias e reúne cerca de 2.580 participantes, a maioria em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, embora várias centenas participem a partir de Gaza, Cairo e Beirute. Os participantes deverão eleger 18 representantes para o comité central e 80 para o conselho revolucionário, o parlamento do partido.

Apesar das repetidas declarações do movimento sobre a sua unidade, várias figuras importantes estarão ausentes, entre elas Nasser al-Kidwa, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Palestiniana, que boicota a reunião.

"Este congresso é ilegítimo e a direção do partido, que usurpou o poder, também é ilegítima. O seu tempo terminou", declarou Al-Kidwa, sobrinho de Yasser Arafat.

Entre as figuras mais relevantes que pretendem suceder a Mahmoud Abbas estão Jibril Rajoub e o vice-presidente da Autoridade Palestiniana, Hussein al-Sheikh. O filho mais velho do Presidente, Yasser Abbas, é candidato a um lugar no comité central.

Na Faixa de Gaza, onde vigora um cessar-fogo frágil desde outubro, após dois anos de guerra entre Israel e o Hamas, a eleição do comité central decorrerá na Universidade al-Azhar, na cidade de Gaza.

O movimento islamita Hamas, vencedor das eleições legislativas palestinianas de 2006, tomou o poder em Gaza em 2007, expulsando a Fatah, após meses de impasse político sobre a partilha do poder.

Netanyahu tem afirmado repetidamente que a Autoridade Palestiniana e o Fatah não terão qualquer papel na governação de Gaza após o fim da guerra.

Artigos Relacionados
Tópicos eleições legislativas Eleições presidenciais Parto Eleições Fatah Faixa de Gaza Autoridade Nacional Palestiniana Cisjordânia Mahmoud Abbas Hamas Organização para a Libertação da Palestina Ramallah Israel Jibril Rajoub Benjamin Netanyahu
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Presidente da Autoridade Palestiniana promete eleições gerais mas sem avançar datas