Irão: Teerão acusou Emirados Árabes Unidos de atuarem ativamente na guerra

O chefe da diplomcacia iraniana, Abbas Araghchi, disse na cimeira dos BRICS que os Emirados Árabes Unidos são um parceiro "activo na agressão" contra o Irão.
O ministro dos Negócios Estrangeiros de Teerão acusou esta quinta-feira os Emirados Árabes Unidos de participarem ativamente na guerra contra o Irão junto dos Estados Unidos e de Israel.
Abbas Araghchi, ministro dos Negócios Estrangeiros iranianoAP
O chefe da diplomcacia iraniana, Abbas Araghchi, disse na cimeira dos BRICS na Índia que os Emirados Árabes Unidos são um parceiro "activo na agressão" contra o Irão.
"Agora é claro que participaram nos ataques, talvez até atuando diretamente contra nós (Irão)", acrescentou o ministro na cimeira da organização internacional.
O organismo (BRIC) é atualmente constituído pelo Brasil, República Popular da China, Egito, Etiópia, Indonésia, Irão, Rússia, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.
Abbas Araghchi referiu-se ainda ao encontro, descrito por Israel como secreto, entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o líder dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
As autoridades de Abu Dhabi negaram o encontro.
As relações entre o Irão e os Emirados Árabes Unidos agravaram-se desde 28 de fevereiro, com o início dos ataques israelitas e norte-americanos, que desencadearam uma resposta iraniana contra Israel e os países do Golfo, aliados dos Estados Unidos.
Embora o cessar-fogo esteja em vigor desde 08 de Abril, a televisão estatal iraniana continuou a transmitir comentários de analistas que acusaram os Emirados Árabes Unidos de envolvimento em ataques contra o Irão durante o conflito.
No início de maio, os Emirados Árabes Unidos culparam Teerão de um ataque com um drone contra uma instalação de energia em Fujairah.
O Irão negou envolvimento no ataque e tem acusado repetidamente os países do Golfo de permitirem que as forças norte-americanas realizem operações a partir dos respetivos territórios.
Os Emirados Árabes Unidos são um dos principais aliados dos Estados Unidos na região e estão entre os poucos países árabes que normalizaram as relações com Israel, após a assinatura dos Acordos de Abraão em 2020.
O conflito está a provocar constrangimentos à navegação no Estreito de Ormuz com reflexos económicos a nível global.