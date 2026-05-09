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09 de maio de 2026 às 12:20

Manifestantes pró-Palestina enfrentam polícia na Bienal de Veneza

Vários manifestantes envolveram-se em confrontos com a polícia durante um protesto pró-Palestina na Bienal de Veneza, em Itália, junto a uma das exposições do evento artístico.

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