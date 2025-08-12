Sábado – Pense por si

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
12 de agosto de 2025 às 23:00

Governo ataca a Família, mas Tribunal Constitucional defende-a

Não é possível afirmar-se defensor da família enquanto orgulhosamente se promovem medidas que visam a separação de maridos das suas mulheres e de pais e mães dos seus filhos.

Sexta-feira à última hora, o Tribunal Constitucional (TC) anunciou: várias alterações à lei dos estrangeiros promovidas à pressa pelo Governo, com o apoio do Chega, são inconstitucionais.

