Droga na mesa e siga a Marinha

Nos últimos meses não faltam heróis no combate ao tráfico internacional de droga, em particular nas apreensões de cocaína e haxixe que chega por via marítima. A Autoridade Marítima e a própria Marinha têm anunciado grandes apreensões de cocaína e os seus responsáveis não se têm coibido de propagandear, em versão manu militari, as virtudes operacionais e os resultados da sua intrépida ação. Como se esse fosse o caminho determinante. Tem sido essa a narrativa subliminar, umas vezes, mas também bastante clara, noutras, como é o caso do almirante Gouveia e Melo, nas entrevistas que tem vindo a dar um pouco por todo o lado. Como se o combate às cada vez mais poderosas e agressivas redes de tráfico de droga precisasse de um patrão. Ou fosse o resultado de uma liderança militar determinante, o jogo de um homem só. Não é! A investigação e o desmantelamento dos grupos criminosos que procuram atuar e utilizar território nacional para introduzir os estupefacientes não passa pela Marinha, nem pelas opiniões de Gouveia e Melo.