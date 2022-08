Por que razão é que a Coreia do Sul perdoou o príncipe da Samsung?

Com o perdão presidencial, Lee Jae-yong vai poder voltar a exercer todas as suas funções na Samsung. Críticos falam em retrocesso no combate à corrupção.

O herdeiro da Samsung, Lee Jae-yong, condenado duas vezes por suborno e fraude em 2017, recebeu um perdão presidencial especial. O governo justificou o perdão com a necessidade de recuperação económica pós-pandemia da Coreia do Sul, sendo que a Samsung é a maior empresa do país do leste da Ásia.



Lee, que tem 54 anos, foi preso devido à ligação a um escândalo de corrupção que levou também à prisão da ex-presidente Park Geun-Hye (em funções até 2017). O herdeiro da Samsung, a maior empresa de telemóveis a nível global, terá pago 8 milhões de dólares (cerca de 7.764 milhões de euros) à ex-presidente para garantir apoio a uma aquisição contestada por acionistas. Lee está na lista da revista Forbes das pessoas mais ricas no mundo.