Park Geun-hye foi considerada culpada de suborno, abuso de poder, e divulgação de segredos oficiais."A presidente abusou do poder que lhe foi dado pelos cidadãos", disse o juiz na leitura da sentença.

A ex-presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, foi esta sexta-feira condenada a 24 anos de prisão, avança a agência Reuters. A antiga governante, em prisão preventiva desde Março de 2017, foi considerada culpada de suborno, abuso de poder, coação e divulgação de segredos oficiais.

"A presidente abusou do poder que lhe foi dado pelos cidadãos", disse o juiz do tribunal de Seul na leitura da sentença.



Em frente ao edifício do tribunal juntou-se uma multidão de apoiantes de Park Geun-hye, que criticam o sistema judicial sul-coreano e que consideram "que o império da lei está morto".

Park perdeu a sua imunidade presidencial após ser destituída, a 10 de Março, pelo seu presumível papel na rede criada com a amiga Choi Soon-sil (conhecida como "Rasputina"), que alegadamente extorquiu cerca de 70 milhões de dólares a grandes empresas.

O caso "Rasputina" manchou os grandes grupos empresariais sul-coreanos, entre os quais o maior do país - a Samsung, cujo presidente, Lee Jae-yong, foi detido em Fevereiro do ano passado.



No mesmo caso, também o presidente do Grupo Lotte, Shin Dong-bin, foi acusado por supostamente dar à rede cerca de 7 mil milhões de wones (6,15 milhões de dólares).



Park Geun-hye foi a primeira chefe de Estado que a Coreia do Sul destituiu em democracia.