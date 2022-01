Como os clãs mais ricos do mundo continuam a crescer apesar da crise

Entre as três famílias mais ricas do mundo – todas norte-americanas – os Walton são os que têm maior fortuna em conjunto (que ultrapassa os 211 mil milhões de euros, um valor superior ao PIB português de 2020). Mas serão talvez também os mais enfadonhos para os media.



Ninguém lhes atribui nenhum título de “misteriosos”, como aos Mars (sim, os dos chocolates, e agora da comida para animais de companhia, ocupam a segunda posição do ranking da Bloomberg, com 125,75 mil milhões de euros). Nem o de terem enriquecido com dinheiro de Estaline para construir refinarias na URSS, como os Koch (que têm uma fortuna de 110 mil milhões de euros).



Sem escândalos, a fortuna dos Walton começou com um pequeno Walmart, criado pelo pai, Sam, no Arkansas em 1962. E cresceu para mais de 10.500 lojas em 24 países. Mas dois dos quatro irmãos têm ainda assim a fama de colecionadores – e com gostos caros. Alice comprou tantos quadros que criou até um museu, o Crystal Bridges, também no Arkansas.