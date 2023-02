Polícia britânico que cometeu violações em série condenado a 30 anos de prisão

David Carrick, um ex-polícia britânico que assumiu ter cometido mais de 71 crimes sexuais graves ao longo da carreira, foi condenado a uma pena mínima de 30 anos e 239 dias.





No Southwark Crown Court, de acordo com a BBC , ficou provado que entre 2003 e 2020, o homem de 48 anos cometeu dezenas de crimes relacionados com "ofensas sexuais violentas e de forma brutal" sob pelo menos 12 mulheres, acabando por receber 36 penas de prisão perpétua.Durante o julgamento foram ouvidas as várias vítimas e somaram-se os relatos de episódios de violência. Uma das mulheres referiu que, depois de ter sido violada várias vezes, David Carrick apontou-lhe uma arma à cabeça. Outra contou que o ex-polícia lhe batia com um chicote e a trancava num pequeno armário. Quase todas eram chamadas de "escravas" e foram agredidas de forma violenta e humilhante.A juíza Cheema-Grubb considerou que Carrick agiu sempre como "se fosse intocável" e que usou a sua posição profissional para "atrair mulheres e depois aterrorizá-las para que ficassem em silêncio", tendo chegado a enviar-lhes fotografias da arma de serviço em que dizia "quem manda sou eu"."[David Carrick] foi ousado e até mesmo implacável, acreditando que nenhuma vítima iria sobreviver à vergonha e ao medo e teria coragem de o denunciar. Durante duas décadas conseguiu provar que estava certo mas agora, a força destas doze mulheres e o facto de vários polícias terem aberto investigações expuseram-no e derrubaram-no", disse a magistrada durante a leitura da sentença.À data dos crimes, o homem encontrava-se a trabalhar na Polícia Metropolitana de Londres (MET), estando ao comando da proteção parlamentar e diplomática. Acabou por conhecer estas mulheres através de aplicações de namoro, redes sociais ou mesmo presencialmente e, inicialmente, iludia-as através de falsas perspetivas de segurança (exibindo-lhes as credenciais da polícia e afirmando que era o responsável pela segurança do primeiro-ministro).Entre 2000 e 2021 as autoridades receberam pelo menos nove queixas contra o polícia, mas nada fizeram. David Carrick só foi detido em outubro de 2021, esteve sob julgamento durante mais de um ano e acabou por declarar-se como culpado de 49 acusações, 24 delas de violação. Atualmente, já considerado um dos piores criminosos sexuais da História.