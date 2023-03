Polícia de Londres apontada como 'institucionalmente racista, sexista e homofóbica'

Uma comissão independente levou a cabo um "estudo profundo" à Policia Metropolitana de Londres (MET) e constatou que a instituição é estruturalmente "racista, misógina, homofóbica e incapaz de se auto-policiar". O trabalho foi encomendado pela então diretora da instituição, Cressida Dick, e publicado esta terça-feira.







REUTERS/May James



Louise Casey, na chegada ao Queen Elizabeth II Conference Centre, para uma conferência de imprensa sobre o relatório dos padrões de comportamento e cultura interna do Metropolitan Police Service Kirsty O'Connor/REUTERS



Mark Rowley, comissário do Metropolitan Police Service, em Londres. CARL DE SOUZA/REUTERS

"Baroness Casey's report sparks feelings of shame and anger - but it also increases our resolve.



“We have let people down, I am sorry.”



"It must be a catalyst for police reform."



- Sir Mark Rowley, Metropolitan Police Commissioner



Thread pic.twitter.com/INibJtxLZp — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 21, 2023

"Encontramos situações de bullying generalizado, discriminação, homofobia institucional, misoginia, racismo e outros comportamentos inaceitáveis", alertou Louise Casey, deputada da câmara alta do parlamento e uma das líderes da investigação.De acordo com a imprensa inglesa, o documento de 360 páginas refere que foram encontradas "falhas graves no MET", que houve "casos de violações" que foram abafados e que as "mulheres e as crianças não estão a receber a proteção e o apoio que merecem". Esclarece ainda que a instituição tem instalada uma "cultura masculina de defesa e negação" que não permite uma evolução."Este relatório é rigoroso, rígido e implacável. As conclusões são duras e provavelmente serão difíceis de aceitar. Não podemos ter dúvidas da escala deste desafio", pode ler-se no mesmo Mas os problemas não são apenas para fora e dentro da instituição também foram encontradas situações graves. O relatório diz que os oficiais de minorias étnicas têm mais probabilidades (no caso de polícias negros a percentagem é de 81%) de ser condenados em casos de "má conduta" que os colegas brancos. Três casos específicos foram apontados como exemplo: um polícia sikh (um religião criada na região do Paquistão e Índia) foi obrigado a aparar a barba, um outro polícia viu o seu turbante ser posto dentro de uma caixa de sapatos e um muçulmano encontrou pedaços de bacon dentro das suas botas.Ficou ainda provado que algumas esquadras faziam rituais de iniciação – que incluíam urinar sobre um novato no chuveiro – e que eram habituais "brincadeiras" que envolviam os oficiais do sexo masculino mexerem na genitália dos colegas e colocarem brinquedos sexuais em canecas de café.Ao mesmo tempo, o documento esclarece que a discriminação com as profissionais do sexo feminino é uma realidade presente.Mark Rowley, o atual diretor da polícia de Londres, disse aos jornalistas que reconhecia os dados mas que não considerava que o problema estivesse "enraizado", a título de exemplo referiu que existem profissionais racistas, mas considera que a instituição em si não o é. Mesmo assim lamentou as descobertas."O relatório gera uma série de emoções: raiva, frustração, constrangimento. Mas, acima de tudo, gera determinação (…) Não posso dizer que vamos chegar ao risco zero, mas todos os dias estamos a trabalhar no sentido de irradiar pessoas com comportamentos incorretos (…) Dececionamos os londrinos e dececionamos a nossa instituição e este relatório mostra isso claramente".Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido, confirmou que a "confiança" da sociedade civil no MET ficou "extremamente prejudicada" e garantiu que é essencial "trabalhar para que estas situações não se repitam e para restabelecer a confiança das pessoas".Como pontos essenciais de atuação, o relatório refere que para que a mudança seja possível, a Policia Metropolitana de Londres precisa de "uma liderança forte", de um serviço de proteção para as mulheres e de uma nova estratégia para crianças.Este estudo foi pedido em 2021, depois de ter sido tornado público que um oficial tinha sido condenado a prisão perpétua por violar e assassinar uma jovem, Sarah Everard . Mais recentemente surgiu o caso de David Carrick , um polícia britânico condenado a 30 anos de prisão por ter cometido mais de 71 crimes sexuais graves ao longo da carreira.Já em 1999 o MET tinha levado a cabo um estudo idêntico depois do assassinato de um adolescente negro, Stephen Lawrence, um caso que foi o ponto de partida para uma série de denúncias de racismo estrutural na instituição.