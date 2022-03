Obrigados a gatinhar e a comer cascas de milho. Assim é a vida numa prisão norte-coreana

Lee Young-joo tentou fugir da Coreia do Norte em 2007, mas foi apanhada. Partilhou a sua experiência com uma organização que luta pelos direitos humanos.

Em 2007, Lee Young-joo conseguiu fugir da Coreia do Norte, o que é considerado um crime no país. Porém, foi apanhada pelas autoridades norte-coreanas na China e foi enviada de volta. Foi este o início de três meses de detenção, em condições degradantes cujos detalhes revelou agora para uma investigação da organização sem fins lucrativos Korea Future, que investiga e documenta as violações de direitos humanos no sistema prisional da Coreia do Norte.