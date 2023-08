Brasil. Jovem violada depois de ter sido deixada alcoolizada na rua

Mulher de 22 anos foi abusada sexualmente na madrugada deste domingo, após motorista do carro a deixar alcoolizada na rua. Crime foi cometido em Belo Horizonte, no Brasil.

Na madrugada do dia 30 de julho uma jovem de 22 anos foi violada por um homem, em Belo Horizonte, no Brasil. O suspeito foi agora identificado como sendo Wemberson Carvalho da Silva. O crime terá sido cometido entre as 4h e as 7h da manhã, depois de um motorista a ter deixado encostada a um poste.



De acordo com a polícia local, a jovem teria saído alcoolizada de um espetáculo, no Estádio do Mineirão, por volta das 2h e foi quando um amigo decidiu chamar um táxi, através de uma aplicação.

A viagem demorou cerca de uma hora. Quando chegaram ao local de residência da rapariga, a solução do motorista foi então retirar a mulher embriagada do carro e deixá-la na rua, depois de ter passado cerca de 15 minutos a tentar comunicar-se com alguém do prédio.

Foi então que por volta das 4h as câmaras de vigilância filmaram um homem a carregar a jovem aos ombros, e a transportá-la até um local onde a terá violado. Três horas depois, voltou a reaparecer no mesmo local onde teria sido filmado inicialmente.

Quando a jovem acordou, por volta das 8h, estava seminua e coberta com uma manta.

Após show jovem foi deixada desacordada na porta de casa por motorista de UBER. Minutos depois um homem a vê e a carrega nos ombros. Ela foi estuprada e encontrada seminua num campo de futebol. O motorista tem culpa direta! Pedir cadeia para eles é pouco? pic.twitter.com/QSbYLcU9Hv — kjulimata conde (@kjulimata) August 1, 2023

Wemberson, de 47 anos, acabou por ser preso, mas negou qualquer ato de violação e garantiu que a tentou ajudar ao lavar-lhe a roupa que se encontrava suja de vomitado.

Os exames médicos posteriormente feitos, vieram a confirmar que tinham sido realmente cometidos crimes de violação.

A investigação está agora a ser conduzida pela delegacia especializada de combate à violência sexual de Belo Horizonte.