"Pena de morte como arma": Execuções aumentaram 78% em 2025, revela relatório da Amnistia Internacional

O Irão é apontado como o principal responsável por este aumento, tendo executado mais do dobro das pessoas do que em 2024.

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Em 2025 foram executadas 2707 pessoas em 17 países, segundo os dados do relatório Penas de Morte e Execuções 2025, da Amnistia Internacional.



Vincent Thian/ AP

A organização revela que este é o número mais elevado registado desde 1981 e que as autoridades iranianas são as principais responsáveis por este aumento, tendo executado pelo menos 2159 pessoas, mais do dobro do número registado em 2024. O relatório acusa o Irão de continuar “a usar a pena de morte como arma, frequentemente após julgamentos flagrantemente injustos, para incutir medo na população e punir aqueles que desafiaram, ou são percebidos como tendo desafiado, o establishment da República Islâmica do Irão”.

De uma forma global as execuções aumentaram 78 por cento e a secretária-geral da Amnistia Internacional, Agnès Callamard, refere que “este aumento alarmante no uso da pena de morte deve-se a um pequeno grupo isolado de Estados dispostos a realizar execuções a todo o custo, apesar da tendência global contínua para a abolição”. Em comunicado enviado às redações, a responsável acusa países como China, Irão, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Iémen, Kuwait, Singapura e Estados Unidos de serem uma “minoria sem escrúpulos” que utiliza a “pena de morte como arma para incutir medo, esmagar a dissidência e demonstrar o poder que as instituições estatais têm sobre as pessoas desfavorecidas e as comunidades marginalizadas”.

Vale a pena referir que os dados deste relatório, assim como os dos anos anteriores, não incluem as execuções levadas a cabo na China, que a Amnistia Internacional acredita serem “milhares”, mas não consegue contabilizar por falta de acesso aos dados.

China, Egito, Irão, Iraque, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Somália, EUA, Vietname e Iémen realizaram execuções consecutivamente nos últimos cinco anos e segundo a Amnistia Internacional “têm demonstrado consistentemente desrespeito pelas salvaguardas estabelecidas ao abrigo do direito e das normas internacionais em matéria de direitos humanos”. A estes juntam-se Japão, Sudão do Sul, Taiwan e Emirados Árabes Unidos, que retomaram as execuções no ano passado.

“É hora de os países que executam se alinharem com o resto do mundo e deixarem esta prática abominável no passado. A pena de morte não nos torna mais seguros. Pelo contrário, é uma afronta irreversível contra a humanidade, motivada pelo medo, com total desrespeito pelo direito internacional dos direitos humanos”, afirmou Agnès Callamard.

Apesar deste enquadramento, o comunicado refere que “foram feitos progressos noutras partes do mundo, provando que a esperança é mais forte do que o medo”, isto porque quando a organização começou o seu trabalho contra a pena de morte, em 1977, apenas 16 países a tinham abolido enquanto atualmente o número subiu para 113.

No ano passado o Vietname aboliu “a pena de morte para oito crimes, incluindo o tráfico de drogas, o suborno e o desvio de fundos, enquanto a Gâmbia aboliu a pena de morte para homicídio, traição e outros crimes contra o Estado”. No Líbano e na Nigéria foram apresentados projetos de lei para abolir a pena de morte.