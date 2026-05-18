Navio de cruzeiro atingido pelo surto de hantavírus já atracou no porto de Roterdão

As autoridades portuárias dos Países Baixos prepararam instalações de quarentena temporárias para os tripulantes que não são holandeses.

O navio de cruzeiro que se tornou o epicentro de um surto de hantavírus durante uma viagem programada entre a Argentina e Cabo Verde chegou ao porto holandês de Roterdão esta segunda-feira.

A carregar o vídeo ... Navio cruzeiro atingido por surto de hantavírus chega ao porto de Roterdão para desinfeção

As autoridades prepararam as medidas necessárias para a quarentena dos 23 tripulantes e dois profissionais de saúde que ainda permanecem a bordo. O MV Hondius, de bandeira holandesa, transportava cerca de 150 passageiros e tripulantes de 23 países quando um surto de doenças respiratórias graves foi relatado pela primeira vez à Organização Mundial de Saúde, a 2 de maio, desde então três pessoas morreram infetadas.

A embarcação da Oceanwide Expeditions ficou retida perto de Cabo Verde no início deste mês, depois de as autoridades locais terem proibido o desembarque de passageiros devido ao surto.

A carregar o vídeo ... Navio cruzeiro atingido por surto de hantavírus atraca no porto de Roterdão

Espanha aceitou gerir a evacuação dos passageiros nas Ilhas Canárias, mas os tripulantes tiveram de seguir para Roterdão, onde a embarcação vai passar por um processo de desinfeção. As autoridades portuárias dos Países Baixos informaram que foram preparadas instalações de quarentena temporárias para os tripulantes que não são holandeses, no entanto não ficou claro se os tripulantes vão ter de permanecer nessas instalações durante os 42 dias recomendados.

O hantavírus é transmitido principalmente por roedores, mas também pode existir contágio entre humanos em casos raros e após contacto próximo e prolongado. O período de incubação pode durar cerca de seis semanas. O surto atual envolve o vírus dos Andes, que circula na Argentina e no Chile há várias décadas, a OMS registou, até 15 de maio, 10 casos – oito confirmados e dois prováveis – incluindo os três óbitos.