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12 de maio de 2026 às 22:38

Ativistas protestam contra possível pena de morte no Texas

Protesto contra a pena de morte teve lugar junto ao Capitólio do Texas, esta terça-feira, para pedir ao governador Greg Abbott que suspenda a execução de Edward Busby. Se avançar, será a 600.ª execução realizada no estado desde 1982.

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