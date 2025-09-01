Sobe para 800 o número de mortos no sismo no Afeganistão

Mais de 800 pessoas morreram e cerca de 2.700 ficaram feridas na sequência de um sismo de magnitude 6 e várias réplicas no leste do Afeganistão na noite de domingo, anunciou esta segunda-feira o governo.



Sismo no Afeganistão Nangarhar Media Center via AP

O novo balanço, avançado pelo porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, numa conferência de imprensa realizada em Cabul, refere que só numa das províncias do país, Kunar, foram contabilizados 800 mortos e 2.500 feridos.

A estes números juntam-se 12 mortos e 255 feridos na província vizinha de Nangahar, onde se localizou o epicentro do sismo, com o hipocentro a apenas oito quilómetros abaixo da superfície.

O anterior balanço, divulgado esta manhã, indicava que pelo menos 600 pessoas tinham morrido e cerca de duas mil ficado feridas nos distritos de Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech e Chapi Dara, em Kunar.

Além disso, centenas de casas foram destruídas, afirmou o diretor de Informação e Cultura de Kunar, Ihsanullah Ihsan.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do sismo situou-se a 42 quilómetros de Jalalabad, capital da província de Nangarhar. O hipocentro, a apenas oito quilómetros de profundidade, agravou o nível de destruição.

O sismo de magnitude 6 na escala de Richter ocorreu às 23:47 (20:17 em Lisboa) e foi seguido de pelo menos dois abalos de magnitude 5,2.

O porta-voz do Governo talibã, Zabihullah Mujahid, prometeu, em declarações divulgadas pela Tolo News, que as autoridades vão utilizar todos os recursos para ajudar a população e que as equipas de resgate das províncias próximas do epicentro do sismo prestarão assistência aos afetados.

Na escala aberta de Richter, um sismo com uma magnitude entre 6 e 6,9 é classificado de forte, podendo ser destrutivo numa área de uma centena de quilómetros à volta do epicentro.

O Afeganistão é frequentemente atingido por terramotos, sobretudo na cordilheira Hindu Kush, perto da junção das placas tectónicas eurasiática e indiana.